NA BAHIA

Luciano Huck surpreende casal de empreendedores em Vitória da Conquista durante gravação do 'Domingão'

Durante passagem pela cidade baiana, apresentador promove negócio local e emociona moradores

Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2025 às 07:44

Luciano Huck esteve em Vitória da Conquista para entregar prêmio do Familhão Crédito: Reprodução/Instagram

Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, viveu momentos de euforia com a presença de Luciano Huck nesta semana. O apresentador do Domingão com Huck, da TV Globo, esteve na cidade para gravar o quadro “Familhão”, que mensalmente premia uma família brasileira com R$ 1 milhão em barras de ouro. A ação, marcada por emoção e surpresas, foi registrada em diversos pontos da cidade, incluindo o icônico Mirante do Cristo de Mário Cravo. >

Durante as gravações no mirante, Huck conheceu um casal de empreendedores locais que atua no ramo de higienização de estofados. Tocando os presentes com sua sensibilidade, ele ouviu a trajetória do casal e, em um gesto inesperado, promoveu o negócio dos dois em rede nacional. “Essa é uma história de luta, coragem e trabalho. É o tipo de Brasil que vale a pena mostrar”, disse o apresentador, destacando o esforço do casal em empreender.>

A visita começou na Ceasa, uma das feiras mais tradicionais da cidade, onde Huck foi recepcionado com entusiasmo por feirantes, comerciantes e moradores. Simpático, o apresentador tirou fotos, conversou com os visitantes e distribuiu atenção e carisma. “Eu faço questão de estar perto das pessoas, ouvir suas histórias e mostrar o que há de melhor no nosso país”, afirmou durante as filmagens.>