O HOMEM VOLTOU!

Boninho anuncia retorno à TV e comandará programa no SBT

Reality musical também terá exibição semanal no Disney+

Boninho está de volta. Após deixar o comando do BBB, um dos maiores sucessos da sua carreira, o diretor anunciou oficialmente que comandará a nova fase do The Voice Brasil. Agora fora da TV Globo, o programa passará a ser exibido semanalmente no SBT e no Disney+, com episódios completos disponíveis no streaming logo após a transmissão aberta.>