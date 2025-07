NOVO CASAL

Quem é Karlie Jo Dickinson, atriz americana que é namorada da filha de Sandra Annenberg

Elisa Paglia assumiu o relacionamento com a jovem de 22 anos em um vídeo nas ruas de Nova York

Elisa Paglia, filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (18) ao assumir publicamente o namoro com a atriz americana Karlie Jo Dickinson . As duas aparecem se beijando em um vídeo publicado nas redes sociais, gravado nas ruas de Nova York, onde vivem. A postagem gerou uma série de comentários de apoio ao novo casal.>

Segundo relatos nas redes sociais, KJ atua desde os 11 anos, com experiências em locução para rádio, comerciais e pilotos de séries para TV. Ela estudou interpretação na University of North Carolina e fez cursos de canto, além de ter frequentado uma escola de formação de jovens atores em Lexington, no estado americano do Kentucky.>