Continuação de ‘Avenida Brasil’? Veja planos da TV Globo para próximas produções após fim de ‘Vale Tudo’

Emissora se adaptou às novas formas de produzir novela e planeja mudanças futuras para tramas

Felipe Sena

Publicado em 18 de julho de 2025 às 18:49

Novelas foram adaptadas a atualidade Crédito: Reprodução | TV Globo

Modéstia a parte, não seria soberba afirmar que não existe outro país que domine a arte da teledram' e dramaturgia como o Brasil, e se tratando de novelas, a Rede Globo é referência nacional e internacional, com produções que já concorreram e até ganharam o Grammy, como é o caso da novela das seis, 'Órfãos da Terra'.

Com mega produções, roteiristas conhecidos pelo público brasileiro, personagens marcantes, mudaram ao longo dos anos, foram adaptadas, tecem críticas sociais, com um ponto inegável: permanecem marcadas no imaginário do público, mesmo que de forma, mais ligeira ou mais intensa.

O streamer, apesar de muito consumido e modificado a percepção do público com produções audiovisuais, as novelas, mesmo que com quedas de audiência, ainda é um ponto forte da cultura brasileira. No entanto, com as rápidas mudanças, a Rede Globo planeja mudanças para a grade de tramas da emissora.

É isso que a emissora planeja com releitura de clássicos como 'Vale Tudo', 'Pantanal', entre outras que estão em planejamentos futuros como 'A Viagem' e 'Avenida Brasil'. Apesar de mudanças e reviravoltas recorrentes, o que pode ser um dos fatores, 'Vale Tudo' tão rendido a audiência esperada. A aposta foi a releitura de um clássico da década de 1980 para a atualidade, com acréscimos que podem não ter agradado ao público.

O desejo era que a estreia alcançasse 30 pontos no Ibope da Grande São Paulo. Contudo, o número ficou em 24 pontos. Com planejamento, uma marca da emissora, foram feitas mudanças, pesquisas com o público, inserção das redes sociais, um dos pontos cruciais na comunicação hoje.>

Por esse motivo e pelo fim da novela ‘Força de Mulher’, exibida pela Record, a audiência alavancou, de acordo com a coluna Matheus Baldi, da revista Istoé. De acordo com informações obtidas, o jornalista divulgou que a trama turca vinha marcando, de certa forma, boa audiência, para o patamar de horário e da emissora, entre 8 e 9 pontos. Isso pode significar que com o fim da trama, parte do público pode ter migrado para ‘Vale Tudo’, que saiu dos 22 pontos, chegando a faixa dos 25 no total.>

O fato é que mexer em um clássico envolve diversas questões, desde delicadeza na adaptação, até mesmo de figurino. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, o ator Antonio Fagundes chegou a afirmar que o “risco de errar” era grande. “Quando você tem a obra original completa e bem-sucedida, regravá-la é uma temeridade. O risco de errar é muito grande”, disse. Além disso, outras fatores já mencionados, como as mudanças na forma de consumir audiovisual podem ter modificado a forma de consumir novelas.>

Mudanças nas novelas

Não é novidade que a Rede Globo adotou uma nova forma de produzir novelas, e parece que a nova era está só no início. De acordo com a coluna, Matheus Baldi está na mira na emissora para releituras e novos formatos de produção, os sucessos ‘A Viagem’, exibido hoje no Vale a Pena Ver de Novo, que vem alcançado um Ibope.>

Além de 'Avenida Brasil', que na época de exibição alcançou 56 pontos de Ibope, um dos maiores da emissora, que chegou a ser exibido e rendido audiência também em vários outros países. Segundo a coluna, ao invés de um remake de 'A Viagem' ficou decidido que a trama escrita por Ivani Ribeiro em 1994 será adaptada no formato de filme, pela roteirista Jaqueline Vargas, para preservar a força da obra.

Já para 'Avenida Brasil' é planejada uma continuação, assim como feito pela primeira vez com ' Êta Mundo Bom!', que agora continua com 'Êta Mundo Melhor!'. A postura da emissora não é de surpreender, sobretudo, pelo sentimento de nostalgia provocado pelas produções de anos atrás.