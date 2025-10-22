Acesse sua conta
Assassino de John Lennon confessa motivo do crime após 45 anos

Mark David Chapman está preso pelo crime que cometeu contra o ex-Beatles em 1980

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 21:49

John Lennon
John Lennon Crédito: Divulgação

morte de John Lennon comoveu o mundo em 8 de dezembro de 1980, quando os fãs familiares e amantes da música perderam o astro assassinado. Nesta semana, 45 anos depois do crime, o assassino de John Lennon, Mark David Chapman, falou abertamente sobre as suas motivações para matá-lo.

A revelação ocorreu durante uma nova audiência do comitê de liberdade condicional, onde o homem, que permanece preso, falou sobre o que o fez atirar no ex-Beatles.  “Isso foi por mim e somente por mim, infelizmente, e teve tudo a ver com a popularidade dele. Meu crime foi completamente egoísta”, admitiu Chapman, ao New York Post. 

John Lennon

John Lennon, ex-Beatles por Redes sociais
John Lennon  por Reprodução
John Lennon foi morto em 1980 por Reprodução
John Lennon foi morto em 1980 por Reprodução
John Lennon foi morto em 1980 por Reprodução
John Lennon por Divulgação
Dois óculos de John Lennon que haviam sido roubados da viúva Yoko Ono em 2006 foram recuperados  por MAURIZIO GAMBARINI/AFP
1 de 7
John Lennon, ex-Beatles por Redes sociais

Ao jornal americano, ele foi mais à fundo e garantiu que o tiro que tirou a vida da lenda do rock foi dado "para ser famoso, para ser algo que eu não era”. Chapman afirmou que estava em um ponto muito baixo em sua vida e aquilo foi uma forma de buscar um propósito em uma mente adoecida. 

Na audiência, ele ainda pediu desculpas por causar devastação aos fãs e amigos do músico com o seu ato criminoso, mas não convenceu as autoridades. Atualmente com 70 anos, o assassino está detido na Penitenciária Green Haven, no condado de Dutchess, nos Estados Unidos, condenado a prisão perpetua por assassinato em segundo grau de John Lennon.

Esta foi a 14ª tentativa de buscar liberdade condicional; sem sucesso. 

