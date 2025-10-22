Acesse sua conta
Maraisa anuncia término de noivado com Fernando Mocó: ‘Não estou bem’

Sertaneja confirmou fim do relacionamento com o empresário, após idas e vindas

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 20:38

Maraisa colocou ponto final em relação
Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora sertaneja Maraisa, que faz dupla com sua irmã, Maiara terminou o noivado com o empresário Fernando Mocó. O casal, que estava junto desde março deste ano, não deu detalhes sobre o fim do noivado.

