Maraisa anuncia término de noivado com Fernando Mocó: ‘Não estou bem’

Sertaneja confirmou fim do relacionamento com o empresário, após idas e vindas

Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 20:38

Maraisa colocou ponto final em relação Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora sertaneja Maraisa, que faz dupla com sua irmã, Maiara terminou o noivado com o empresário Fernando Mocó. O casal, que estava junto desde março deste ano, não deu detalhes sobre o fim do noivado.

Apesar de ter afirmando que o noivado terminou sem brigas e de forma amigável, ainda está se recuperando do término. “Não estou bem, mas vou ficar”, disse a cantora sertaneja ao portal LeoDias. Maiara ainda apagou todas as fotos com o ex nas redes sociais.

Desde 2023, os dois vivem um relacionamento com idas e vindas. Em novembro do mesmo ano, a cantora e o empresário chegaram a dar uma pausa no relacionamento, mas reataram no mês seguinte.

Em julho de 2024, o casal decidiu terminar a relação, mas se reconciliaram semanas depois. Em fevereiro deste ano, aconteceu o terceiro término. Maiara e Fernando, no entanto, voltaram a ficar juntos um mês depois.

Em julho, os dois chegaram a deixar de se seguir nas redes sociais, mas Fernando continuava seguindo perfis de fãs-clubes dedicados ao casal e manteve em seu feed diversas fotos com a sertaneja.