MEMÓRIA

Paul McCartney celebra aniversário de John Lennon: 'Obrigado por estar lá'

John Lennon, ex-integrante da banda Beatles, completaria 84 anos nesta quarta-feira (9). O músico foi assassinado no dia 8 de dezembro de 1980, deixando um legado importante para a música mundial.

Paul McCartney, que participou da banda com Lennon, não deixou a data passar em branco. Em suas redes sociais, o cantor postou uma foto de uma apresentação que canta I've Got a Feeling, de 1970, realizando uma espécie de dueto virtual com o amigo.