ALÔ ALÔ

Gilberto Gil vem a Salvador para apresentar ópera na Concha Acústica do TCA

Ópera-canção Amor Azul, composta com Aldo Brizzi, será encenada em 23 de novembro

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 05:00

Gilberto Gil e Aldo Brizzi Crédito: Alexandre Silva

No dia 23 de novembro, às 18h30, o cantor e compositor Gilberto Gil, ao lado do maestro e compositor italiano Aldo Brizzi, apresenta a ópera Amor Azul. Pela primeira vez em Salvador, o concerto acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves e conta com a Orquestra e Coro do Neojiba e solistas do Núcleo de Ópera da Bahia.

Amor Azul se debruça sobre a história de amor entre o deus hindu Krishna e a mortal Radha. A ópera apresenta 40 músicas inéditas, compostas por Gilberto Gil e Aldo Brizzi. São cerca de 150 artistas no palco, entre músicos, cantores, solistas e bailarinos, celebrando a mistura de música de concerto, canto lírico, música popular brasileira e a dança tradicional indiana.

A ópera foi escrita durante sete anos por Gil e Brizzi. “É um poema de mais de mil anos atrás que trata de vários deuses indianos e tramas afetivas e amorosas entre eles, o amor de Krishna e Radha, dois grandes personagens místicos e míticos da tradição hindu. O plano é ter a ópera completamente encenada em breve”, afirma Gil.

Ensaios de verão

O Candyall Ghetto Square, famoso por receber o tradicional ensaio da Timbalada durante o verão, acaba de anunciar uma programação ainda mais especial para 2025. Além da Timbalada, o Ghetto receberá apresentações de Carlinhos Brown, Claudia Leitte e um projeto de samba comandado pelo Cacique, prometendo uma temporada vibrante, percussiva e cheia de ritmos para os baianos e turistas. Em conversa com o Alô Alô Bahia, Fábio Almeida, sócio-diretor da Join Entretenimento, assegura que o novo projeto, assim como os ensaios da Timbalada, vai respeitar os horários do bairro, garantindo que as apresentações aconteçam de maneira harmoniosa com a comunidade local. No mês de agosto, o espaço concluiu as obras de melhorias nos camarotes e lounges premium, além de instalar internet de fibra ótica nos cinco estúdios musicais.

Marcos Machado Crédito: divulgação

Saiba quem é o novo presidente da Rede Bahia

O baiano Marcos Machado vai assumir a presidência da Rede Bahia. O executivo é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), tem MBA em Finanças pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP).

Ele atuou, durante 25 anos, no grupo Novonor, dos quais 15 anos no exterior, tendo liderado empresas e equipes no setor de Infraestrutura na América Latina, África, Estados Unidos e Portugal. Machado foi responsável pela gestão de investimentos em diferentes segmentos, atuando como membro de conselhos de administração em empresas nas áreas de Concessões Rodoviárias, Açúcar e Etanol, Varejo, Mineração, e Óleo e Gás.

Evento de lançamento

A Moura Dubeux reuniu clientes e parceiros em um evento na CASACOR Bahia nesta segunda-feira (23). A diretoria da incorporadora recebeu os convidados, que circularam pela mostra e visitaram os mais de 50 ambientes, incluindo o lounge Moura Dubeux. No espaço está a maquete detalhada dos empreendimentos Infinity Salvador e Mansão Othon, desenvolvidos para o terreno onde funcionou o Bahia Othon Palace, local da mostra. O evento teve buffet assinado pelo chef Vini Figueira e show de Alexandre Leão, que se apresentou na área verde.

Danielle Magalhães Crédito: Elias Dantas

Sessão de autógrafos

Em paralelo à sua carreira no setor médico e hospitalar, a empresária Danielle Magalhães também se dedica ao registro de imagens. Seu segundo livro, Momentos Fotografados II, foi lançado na última quinta-feira, na livraria Leitura, do Shopping da Bahia, reafirmando sua veia artística. Danielle se dedicou a capturar diversos momentos, inclusive cenas da Bahia e do Amazonas, agora reunidas na obra fotográfica. “A fotografia é, para mim, uma grande ferramenta de autoconhecimento, pois me ajuda a observar o mundo ao redor, o que me faz refletir sobre as belezas da vida”, afirma.

Jantar em adega