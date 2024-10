AFD

Gefferson Vila Nova Apresenta a Coleção 'Amore' no SPFW N58

A coleção "Amore" destaca novas modelagens que oferecem movimento, trazendo novas dimensões ao trabalho do designer

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 10:04

O desfile traz uma reinterpretação de uma de suas criações mais icônicas Crédito: Divulgação.

O designer Gefferson Vila Nova marca sua quarta participação no São Paulo Fashion Week (SPFW N58) com a apresentação da coleção "Amore", programada para o dia 16 de outubro, às 16h, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera.

O desfile traz uma reinterpretação de uma de suas criações mais icônicas, incorporando influências italianas que se conectam à sua identidade brasileira. Após uma viagem à Costa Amalfitana, Vila Nova apresenta uma coleção que reflete a leveza e a liberdade do verão.

A coleção "Amore" destaca novas modelagens que oferecem movimento, com estampas que incluem a de sereia, inspirada na mitologia grega e na Gruta Azul da Ilha de Capri, trazendo novas dimensões ao trabalho do designer.

A paleta de cores reflete influências mediterrâneas, com tons como crema italiana e azul noturno, além dos clássicos preto e branco. Essas escolhas ampliam a narrativa visual da coleção e a conexão cultural proposta por Gefferson Vila Nova.

Com esta coleção, o designer continua a se destacar no cenário da moda, tendo apresentado anteriormente as coleções “Abstrato”, “Coração Tropical” e “Jornada” na SPFW, consolidando-se como um dos talentos mais promissores da moda brasileira.

O designer Gefferson Vila Nova. Crédito: Divulgação.

Expansão Internacional e Presença em Portugal

A marca Gefferson Vila Nova, fundada em 2013 em Salvador, Bahia, recentemente inaugurou seu primeiro ponto de venda em Portugal, na Entourage, em Lisboa. O lançamento, realizado em agosto de 2024, reuniu formadores de opinião, imprensa e clientes, consolidando a presença da marca no mercado europeu e já planeja expandir suas operações no continente no início do próximo ano.