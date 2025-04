Moda

Descoberta na fila da vacinação, modelo baiana brilha na semana de moda da China

Willany Santana, de 21 anos, nasceu na cidade de Conceição do Almeida e foi criada em Salvador

G Gabriela Araújo

Publicado em 8 de abril de 2025 às 06:45

Willany Santana desfilando no China Fashion Week Crédito: Reprodução/Instagram

“Você pode fazer tudo”, era o que Cristiana Silva dizia sempre que a filha, Willany Santana, de 21 anos, duvidava da própria capacidade de brilhar em passarelas internacionais, como a da semana de moda da China. >

As propostas de interessados em lançar a jovem baiana, que nasceu na cidade de Conceição do Almeida, para o universo fashion aconteciam em circunstâncias inimagináveis, como quando foi abordada por uma agente da Model Club na fila da vacinação contra a Covid-19, em 2022. No entanto, a vontade de estudar Direito falava mais alto. >

“Nunca tive nenhuma pretensão de ser modelo na minha vida. Eu já tinha recebido duas propostas antes, na época da escola, e eu ignorei todas. Minha mãe sempre quis que eu fosse [modelo]”, explicou. >

Flashes, câmeras e exposição? Tudo isso parecia assustador para a menina que sequer havia acompanhado um desfile de moda. Durante a adolescência, falava pouco e chegava até a esconder o rosto atrás dos cabelos volumosos. Em março do mesmo ano em que recebeu a proposta na fila da vacina, Willany, que mora no bairro do Garcia, em Salvador, foi surpreendida por um vídeo de um desfile da marca Italiana Versace, que surgiu em seu feed no Instagram.>

O vai e vem das modelos na passarela, somado ao incentivo da mãe e também do pai, Willes Santana, despertaram nela uma coragem adormecida. Foi então que decidiu dar ouvidos para aquela proposta que antes havia descartado e pegou o telefone para agendar uma visita à agência.>

“Eu tive que fazer uma entrevista com eles [membros da agência] e com minha mãe, que também é tímida na frente das câmeras. Foi um poço de timidez, porque eu respondia as coisas mexendo a mão, o tempo todo, eu tinha isso, e minha mãe sorria”, relembrou, em entrevista ao jornal CORREIO. >

Após seu primeiro contato com a agência, Willany passou por uma intensa preparação, que incluiu treinamentos de passarela e postura, além de aulas de inglês. Em solo brasileiro, uma das suas principais experiências profissionais foi no Afro Fashion Day, maior evento de moda negra do Brasil, promovido pelo jornal CORREIO. O talento da baiana não passou despercebido e, após passar pela seletiva, ela foi aprovada para desfilar na edição de 10 anos do projeto, realizada no Campo Grande, em 2024. Para a modelo, o AFD é uma celebração da cultura e da beleza do povo negro. >

Quando eu subi na passarela, eu senti aquela energia de 'eu estou no meu lugar. Foi mágico, uma animação. É como dizem: não importa onde você vá, a Bahia continua sendo a Bahia Willany Santana, modelo.

Willany Santana durante o Afro Fashion Day 2024 Crédito: Lucas Assis

China Fashion Week

Mesmo tão jovem, Willany já coleciona trabalhos para grandes marcas, como Melissa, Colcci e para a revista L'Officiel da Itália. O final de março deste ano marcou o primeiro grande salto da carreira da almeidense, que brilhou ao representar a Bahia em um dos eventos de moda mais importantes do planeta: o China Fashion Week, em Pequim. >

Vestido com pedraria foi uma das peças usadas pela modelo no China Fashion Week Crédito: Reprodução/Instagram

Na ocasião, vestindo peças imponentes, carregadas de brilho e variedade de texturas, Willany marcou presença em um, dois... seis desfiles. Questionada sobre a importância desse feito para sua carreira, ela fez questão de destacar: “Quando chega alguém e diz 'a gente quer fazer uma entrevista com você', a gente vê onde chegou, mas quando estamos desfilando, estamos fazendo o nosso trabalho, esperando que nada de ruim aconteça, que a gente faça tudo certo e que a gente consiga representar aquela roupa”.>

Willany Santana durante desfile no China Fashion Week Crédito: Reprodução/Instagram

Com uma carreira em plena ascensão, Willany já tem novas oportunidades internacionais a caminho e ainda encontrou tempo para cursar administração à distância. Aprovada em uma universidade particular com bolsa de 100%, ela acredita que a formação também será importante para a carreira de modelo. Hoje, a estrela já é referência para outras pessoas que querem alcançar voos parecidos. Para elas, a jovem faz questão de demonstrar toda sua gratidão.>