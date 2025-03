Rumo ao estrelato

Jovem da Fazenda Grande IV equilibra rotina intensa para brilhar na moda

Trancista, estudante de fisioterapia e modelo, Laura Guimarães, de 19 anos, sonha em ser reconhecida no universo fashion

"Eu nunca tinha pensado em desfilar antes, mas vi que me sentia tão bem na passarela, que decidi me aperfeiçoar mais e estou [nas passarelas] até hoje", revelou. >

A jovem, que divide sua rotina entre a profissão de trancista, a vida universitária e a carreira de modelo, encontrou no Afro Fashion Day , maior evento de moda negra do Brasil, realizado pelo jornal Correio, um dos momentos mais marcantes da sua trajetória. >

Diferente do que muita gente imagina, ser modelo exige preparação e dedicação constante, principalmente para quem vive uma rotina tão intensa como Laura. “O maior desafio é conciliar a agenda com os meus compromissos como modelo. Nos dias em que tinha aula, optava por marcar clientes mais cedo para dar tempo de ir ou até mesmo não marcar. Em alguns dias, acabava não conseguindo ir às aulas”, detalhou. >

No entanto, os obstáculos são insuficientes para fazê-la desistir do que ama. Entre a execução da arte de entrelaçar os fios dos clientes a domicílio, trabalho que pode levar até cinco horas, as aulas de passarela e a vida universitária, ela aprendeu a equilibrar as responsabilidades sem abrir mão do sonho dos holofotes. >