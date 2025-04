Música

Após feat com Zé Felipe, Rafa Chagas prepara EP e promete novas parcerias em 2025

Baiano aposta na união do arrocha com diferentes estilos musicais em novo projeto

Gabriela Araújo

Publicado em 15 de abril de 2025 às 08:23

Artistas se juntaram em remix do hit de "Quebrou o Maloqueiro" Crédito: Divulgação

O cantor e compositor baiano Rafa Chagas segue colhendo os frutos do sucesso de "Quebrou o Maloqueiro", hit que ultrapassou 100 milhões de visualizações no TikTok e alcançou o Top 5 mundial na plataforma. Recentemente, o cantor lançou uma versão remixada da música, intitulada "Seu Beijo é Tão Bom", em parceria com o astro Zé Felipe. >

Com produção musical de Fella Brown, a faixa é assinada por Rafa Chagas e Hank Records, em colaboração com Lukinhas, e dirigida por Planzo. De acordo com Rafa, o convite para a colaboração partiu do filho do cantor Leonardo. >

A ideia de fazer esse feat foi totalmente espontânea e veio do próprio Zé Felipe. Ele mandou uma mensagem para mim, falando que curtiu demais a música, que estava bombando e ele queria fazer um remix comigo Rafa Chagas, cantor e compositor.

Ainda segundo o artista, a colaboração com Zé Felipe trouxe uma energia única para a nova versão do hit. “O Zé Felipe tem uma vibe muito única. Ele é um cara que eu admiro, que eu acompanho já nas redes sociais. Então, eu fiquei feliz demais por ele ter me convidado para fazer esse remix, acredito que ele trouxe a vibe e a identidade dele, chegou para somar. Essa parceria deu certo, acho que é a primeira de muitas que a gente vai fazer”, acrescentou. >

Em 2024, Rafa Chagas foi uma das atrações da edição de dez anos do Afro Fashion Day, realizada no dia 1º de novembro, no Campo Grande, em Salvador. O evento, que celebra a cultura e a beleza negra, é promovido pelo jornal CORREIO. Para 2025, Rafa promete lançar um novo EP e garante novos feats, reforçando sua aposta em unir o arrocha a diferentes estilos musicais. >