EMPREENDEDORISMO FEMININO

Estética afro: beleza que gera renda e reafirma autoestima negra

Trancistas e especialistas em tratamentos para cabelos crespos e cacheados têm movimentado a economia ao promover o cuidado e o empoderamento de pessoas negras

Fernanda Oliveira, 31, dona do Studio Nanda Tranças, também é trancista e tem uma história parecida. Ao 23 anos, decidiu investir no mercado de estética afro para complementar a renda. No início, os atendimentos eram feitos na varanda de casa, apenas com uma cadeira e o sonho de um dia ter o próprio salão.>