GOSTOU DO LITORAL

Shawn Mendes vai à praia no sul da Bahia após apresentação no Rock in Rio

Cantor acumula mais de 1 milhão de seguidores

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 08:56

Shawn Mendes visita sul da Bahia Crédito: Redes sociais

Após a sua participação no Rock in Rio, que aconteceu na madrugada de segunda-feira (23), o cantor internacional Shawn Mendes decidiu viajar para o extremo sul da Bahia, em Trancoso, para curtir alguns dias de decanso. O artista canadense veio ao estado do nordeste com amigos e pessoas que integram a sua banda e decidiu procurar um momento para relaxar longe dos palcos e ter privacidade em contato com a natureza.

Shawn Mendes fez um passeio de quadriciclo pela região, organizado pela agência local Trancoso Explorer na quarta-feira (25). Em entrevista ao g1, o gerente da empresa contou que o grupo estava “extremamente tranquilo” e decidiu manter um ambiente longe dos holofotes, além de zero álcool. A privacidade do cantor foi prevalecida, principalmente por ser uma praia bastante conhecida.

Na lista de locais que Shawn passou, o cantor visitou Patimirim, Itaquena, e Barra do Rio dos Frades, partindo da Praia dos Coqueiros. Todos chegaram ao local de lancha e retornaram de helicóptero de forma sigilosa.