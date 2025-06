REATARAM?

Benício Huck e Duda Guerra são flagrados de mãos dadas em shopping e levantam rumores de reconciliação

Pouco mais de um mês após o término, casal aparece junto e reacende especulações sobre reconciliação

Pouco mais de um mês após o término, Benício Huck e Duda Guerra foram flagrados de mãos dadas em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O vídeo, divulgado pelo portal LeoDias nesta quarta-feira (18), mostra o filho de Luciano Huck e Angélica ao lado da influenciadora, reacendendo os rumores de reconciliação. >

Nas imagens, os dois caminham juntos e sorridentes em direção a uma farmácia. Segundo o portal, Benício teria entrado no local para comprar um Neosoro. A cena chamou atenção justamente por acontecer após semanas de especulações envolvendo o término e a resistência da família do jovem ao relacionamento.>

Mesmo após o fim do namoro, Benício manteve contato com Duda. “Ele chegou a enviar mensagens durante a madrugada tentando reatar com ela”, revelou uma fonte ligada ao casal. A atitude teria contrariado a vontade dos pais, que estariam pressionando o filho a se afastar da influenciadora.>