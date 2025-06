ABRIU O JOGO

Felipe Andreoli conta a verdade sobre demissão da Globo: descumprimento de acordos e restrições

Apresentador diz que decisão foi tomada após a emissora não cumprir acordos; hoje ele comanda o Power Couple na Record

Andreoli explicou que um dos pontos mais delicados foi a falta de cumprimento de combinados previamente acertados com a emissora. Ele contou que, ao longo do tempo, a pressão por exclusividade e as restrições ao trabalho fora da Globo foram pesando na decisão.>