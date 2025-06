COMIDA

Ama comida de São João? Veja quais têm mais calorias e quais são mais leves

Bolos, milho, amendoim e outros quitutes são comuns nos festejos

A ceia de São João é um verdadeiro festival de sabores, com pratos à base de milho, mandioca, amendoim e coco. Mas para quem está tentando controlar o peso ou apenas quer evitar exageros, é importante saber quais opções são mais calóricas e quais são as menos pesadas.>

Entre todas as opções juninas, a espiga de milho cozida é uma das escolhas mais seguras para quem não quer extrapolar nas calorias. Uma unidade média tem cerca de 100 a 120 calorias e é rica em fibras, o que ajuda a dar saciedade. O cuidado é evitar passar manteiga ou margarina por cima.>

O amendoim cozido também é uma boa opção, já que é fonte de proteínas e gorduras boas. No entanto, ele é calórico: 100 gramas têm cerca de 320 calorias. A dica é comer uma pequena porção, de preferência com moderação.>

A canjica é preparada com milho, mas leva bastante açúcar, leite e, muitas vezes, leite condensado, o que aumenta bastante o valor calórico. Uma porção média de canjica com leite condensado pode ter de 250 a 400 calorias, dependendo da receita. Uma dica é fazer só com leite desnatado e pouco açúcar, pois é uma escolha menos calórica.>