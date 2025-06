FAMOSOS

Simony emociona fãs ao celebrar nova fase após luta contra câncer no intestino

Cantora de 48 anos segue com imunoterapia e compartilha mensagem de fé e superação nas redes

Simony, de 48 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar um novo desabafo sobre sua luta contra o câncer no intestino. Em remissão desde o tratamento iniciado em 2022, a cantora segue com sessões de imunoterapia a cada 21 dias e usou as redes sociais para agradecer pela vida.>