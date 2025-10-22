INUSITADO

Homem simula a própria morte para saber quantas pessoas iriam para o seu enterro

Homem pretendia fazer um experimento social e centenas de pessoas compareceram ao funeral

Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 22:09

Homem fingiu a própria morte para testar o sentimento das pessoas Crédito: Reprodução

Um homem de 74 anos fingiu a própria morte para pode ver quantas pessoas apareciam na cerimônia fúnebre. Mohan Lal é ex-veterano da Força Aérea Indiana, e teve o objetivo de realizar um experimento social, simulando o próprio funeral na vila de Konchi, no distrito de Gaya, na Índia.

Coberto por um lençol branco e envolto por um colar de flores, como é comum na Índia, o corpo do homem foi levado para o crematório. As informações foram divulgadas pelo jornal Daily Mirror.

E o experimento funcionou porque centenas de entes queridos lotaram o funeral para se despedir dele. No entanto, assim que a procissão se aproximava do crematório, Mohan, que é pai de dois filhos, se levantou e mostrou que estava vivo.

Segundo o jornal, ele disse: “Após a morte, as pessoas carregam o esquife [suporte para carregar o caixão], mas eu queria testemunhar isso pessoalmente e ver quanto respeito e carinho as pessoas demonstram”.

Ao levantar, as pessoas que estavam presentes queimaram uma efígie. Mohan doou um crematório para a aldeia, para que os moradores pudessem continuar o processo durante as estações chuvosas.

Um morador revelou que as contribuições do ex-militar fizeram dele um membro respeitado e popular na comunidade.