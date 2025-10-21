TELEVISÃO

Gaby Spanic admite que agrediu Tàmires para ser expulsa de 'A Fazenda': 'Foi proposital'

Atriz venezuelana disse que 'não aguentava mais' o confinamento

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:18

Gaby Spanic em entrevista após ser expulsa de 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução

Gabriela Spanic confirmou que a agressão à colega Tàmires Assîs foi um ato premeditado para forçar sua saída de 'A Fazenda 17'. A confissão veio na primeira entrevista da atriz venezuelana após ser expulsa do reality show, durante participação no programa Hoje em Dia, na TV Record, na manhã desta terça-feira (21).

A artista, que ficou famosa no Brasil desde a exibição da novela mexicana 'A Usurpadora', afirmou que não aguentava mais a "violência" e a "energia pesada" do confinamento.

Gaby Spanic foi expulsa de 'A Fazenda 17' 1 de 12

"Foi proposital, era a única maneira de sair. Pela minha saúde mental, eu não aguentava mais violência - nem para a Tàmires, nem para mim!", afirmou Gaby Spanic. Ela citou o tratamento dado a Tàmires, que foi alvo de cuspes e ataques verbais de outras peoas, assim como a violência de Fernando como fatores que a levaram ao limite.

A atriz também falou que não suportava mais a "violência e a energia pesada" do ambiente. Ela disse que algumas das participantes agem com "muita soberba" e se comportam como "donas da casa". "Eu não aguentava mais violência… Eu acho que a minha equipe, que vou apoiar até o final, também tem direito de jogar limpo. Eles estavam jogando muito sujo", lamentou Gaby.

Ex-participantes de 'A Fazenda' que morreram 1 de 10

Segundo a artista, Carol Lekker, Martina Sanzi e Rayane Fugliuzzi se comportam "como o último refrigerante gelado do deserto". Ela, por outro lado, negou ter se arrependido de participar do reality show.