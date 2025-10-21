Acesse sua conta
Gaby Spanic admite que agrediu Tàmires para ser expulsa de 'A Fazenda': 'Foi proposital'

Atriz venezuelana disse que 'não aguentava mais' o confinamento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:18

Gaby Spanic em entrevista após ser expulsa de 'A Fazenda 17'
Gaby Spanic em entrevista após ser expulsa de 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução

Gabriela Spanic confirmou que a agressão à colega Tàmires Assîs foi um ato premeditado para forçar sua saída de 'A Fazenda 17'. A confissão veio na primeira entrevista da atriz venezuelana após ser expulsa do reality show, durante participação no programa Hoje em Dia, na TV Record, na manhã desta terça-feira (21).

A artista, que ficou famosa no Brasil desde a exibição da novela mexicana 'A Usurpadora', afirmou que não aguentava mais a "violência" e a "energia pesada" do confinamento. 

Segundo a artista, Carol Lekker, Martina Sanzi e Rayane Fugliuzzi se comportam "como o último refrigerante gelado do deserto". Ela, por outro lado, negou ter se arrependido de participar do reality show.

"É um experimento social muito importante. Eu sei que é um dinheiro legal, todos sonhamos com esse prêmio, mas a dignidade não tem preço. Não pensava que seria tão difícil, tão ruim. Dei o melhor de mim, não estava atuando. Agradeço muito ao convite. Nunca tive problema com a produção, só com os peões. Quando cheguei, recebi muito carinho, depois tudo mudou. Não achei que chegaria a algo tão extremo, de esquecerem que somos seres humanos e devemos ajudar uns aos outros. Se tivessem uma pistola, eu estaria morta".

Tags:

A Fazenda 17 Tv Record Gaby Spanic Gabriela Spanic A Fazenda Tàmires Assîs

