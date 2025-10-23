Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De dormidas na rua ao Super Bowl: a trajetória real de Ed Sheeran

Cantor inglês viveu muitos percalços até conseguir reconhecimento na música

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 22:56

Ed Sheeran
Ed Sheeran Crédito: Reprodução

Antes de se tornar um dos artistas mais bem-sucedidos do planeta, Ed Sheeran foi apenas um adolescente ruivo com um violão nas costas e um sonho que parecia distante. Sua ascensão foi construída foi à base de persistência, talento e trabalho incansável e teve muitos percalços ao longo de todo esse caminho.  

Hoje, o cantor britânico coleciona números impressionantes: mais de 200 milhões de discos vendidos, cinco prêmios Grammy e, em 2023, a turnê solo mais lucrativa da história, com US$ 939 milhões arrecadados. Mas, tudo iniciou de forma muito mais simples, mesmo tendo nascido na classe média do país. 

Ed Sheeran

Ed Sheeran por Reprodução
Ed Sheeran por Reprodução
Ed Sheeran por Reprodução
Ed Sheeran por Reprodução
Ed Sheeran por Reprodução
1 de 5
Ed Sheeran por Reprodução

LEIA MAIS 

Paula Toller tem vitória na Justiça para usar músicas compostas por Leoni na sua turnê de 40 anos de carreira

Agenda do fim de semana tem teatro, música e experiências culturais com até 40% de desconto

Alinne Rosa lançará música em homenagem à Wagner Moura: ‘molho do baiano’

Começo tímido e paixão pela música

Nascido em 1991, em Halifax, na Inglaterra, Ed Sheeran cresceu em uma família amorosa e envolvida com arte; o pai, John Sheeran, é curador e palestrante de arte, e a mãe, Imogen, é designer de joias. Desde cedo, o ruivo demonstrou interesse por música e aprendeu a tocar violão ainda criança.

Apesar de enfrentar gagueira severa na infância, Sheeran encontrou na arte uma forma de expressão. Ele mesmo já contou que começou a rimar e cantar para treinar a fala e ganhar confiança.

De shows pequenos às ruas de Londres

Aos 16 anos, Ed decidiu se mudar para Londres em busca de oportunidades. Com pouco dinheiro, passou por momentos difíceis, chegou a dormir ocasionalmente nas ruas ou em casas de amigos, priorizando investir o que ganhava em gravações e transporte para os shows. “Não tinha lugar para morar em uma parte de 2008 e durante os anos inteiros de 2009 e 2010. Mas isso funcionou para mim de alguma forma [...] Ser sociável ajudou", disse ao Daily Mail em entrevista. 

Sheeran fazia três a quatro apresentações por noite em pequenos bares, tocando por gorjetas e, muitas vezes, para plateias vazias. Em 2009, lançou um EP independente que vendeu apenas 47 cópias.

Virada com Jamie Foxx e o sucesso mundial

A grande virada veio em 2011, quando o ator e músico Jamie Foxx o ouviu tocar em um programa de rádio e ficou impressionado. Foxx o convidou para gravar em seu estúdio, nos Estados Unidos, e essa foi a experiência que abriu portas para a carreira internacional.

No mesmo ano, Ed lançou “The A Team”, música que o apresentou ao mundo e o colocou nas paradas de sucesso. Três anos depois, em 2014, “Thinking Out Loud” se tornou um dos maiores hits do planeta, consolidando seu nome entre os grandes da música pop contemporânea.

Leia mais

Imagem - Andressa Urach aparece como MC Ímola e surpreende com item de Ayrton Senna

Andressa Urach aparece como MC Ímola e surpreende com item de Ayrton Senna

Imagem - Ana Paula Renault deve participar do BBB 2026 como veterana, diz portal

Ana Paula Renault deve participar do BBB 2026 como veterana, diz portal

Imagem - Tainá Castro comete gafe e mostra pênis de Éder Militão em vídeo

Tainá Castro comete gafe e mostra pênis de Éder Militão em vídeo

Tags:

Música Superação

Mais recentes

Imagem - Você dorme, mas fica cansado? Entenda os 7 tipos de descanso e como colocar em prática na sua rotina

Você dorme, mas fica cansado? Entenda os 7 tipos de descanso e como colocar em prática na sua rotina
Imagem - Musa do Cerro expõe pedido de mulher: “Quero que você mande fotos para o meu marido”

Musa do Cerro expõe pedido de mulher: “Quero que você mande fotos para o meu marido”
Imagem - Ana Paula Renault deve participar do BBB 2026 como veterana, diz portal

Ana Paula Renault deve participar do BBB 2026 como veterana, diz portal

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada