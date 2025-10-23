PERSISTÊNCIA

De dormidas na rua ao Super Bowl: a trajetória real de Ed Sheeran

Cantor inglês viveu muitos percalços até conseguir reconhecimento na música

Elis Freire

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 22:56

Ed Sheeran Crédito: Reprodução

Antes de se tornar um dos artistas mais bem-sucedidos do planeta, Ed Sheeran foi apenas um adolescente ruivo com um violão nas costas e um sonho que parecia distante. Sua ascensão foi construída foi à base de persistência, talento e trabalho incansável e teve muitos percalços ao longo de todo esse caminho.

Hoje, o cantor britânico coleciona números impressionantes: mais de 200 milhões de discos vendidos, cinco prêmios Grammy e, em 2023, a turnê solo mais lucrativa da história, com US$ 939 milhões arrecadados. Mas, tudo iniciou de forma muito mais simples, mesmo tendo nascido na classe média do país.

Começo tímido e paixão pela música

Nascido em 1991, em Halifax, na Inglaterra, Ed Sheeran cresceu em uma família amorosa e envolvida com arte; o pai, John Sheeran, é curador e palestrante de arte, e a mãe, Imogen, é designer de joias. Desde cedo, o ruivo demonstrou interesse por música e aprendeu a tocar violão ainda criança.

Apesar de enfrentar gagueira severa na infância, Sheeran encontrou na arte uma forma de expressão. Ele mesmo já contou que começou a rimar e cantar para treinar a fala e ganhar confiança.

De shows pequenos às ruas de Londres

Aos 16 anos, Ed decidiu se mudar para Londres em busca de oportunidades. Com pouco dinheiro, passou por momentos difíceis, chegou a dormir ocasionalmente nas ruas ou em casas de amigos, priorizando investir o que ganhava em gravações e transporte para os shows. “Não tinha lugar para morar em uma parte de 2008 e durante os anos inteiros de 2009 e 2010. Mas isso funcionou para mim de alguma forma [...] Ser sociável ajudou", disse ao Daily Mail em entrevista.

Sheeran fazia três a quatro apresentações por noite em pequenos bares, tocando por gorjetas e, muitas vezes, para plateias vazias. Em 2009, lançou um EP independente que vendeu apenas 47 cópias.

Virada com Jamie Foxx e o sucesso mundial

A grande virada veio em 2011, quando o ator e músico Jamie Foxx o ouviu tocar em um programa de rádio e ficou impressionado. Foxx o convidou para gravar em seu estúdio, nos Estados Unidos, e essa foi a experiência que abriu portas para a carreira internacional.