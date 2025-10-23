Agenda do fim de semana tem teatro, música e experiências culturais com até 40% de desconto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Clube Correio
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 09:02
A agenda cultural de Salvador neste fim de semana promete uma mistura de emoção, reflexão e celebração. Entre os destaques estão o monólogo de Gabriela Duarte, o retorno do clássico “A Alma Imoral”, o sucesso digital “É o quê, Gustavo?”, além do pagode de Thiaguinho e os 10 anos do Biergarten Salvador. Todos os eventos contam com desconto exclusivo para assinantes do Clube Correio, que podem aproveitar ingressos com até 40% de redução.
Gabriela Duarte estreia em Salvador com “O papel de parede amarelo e EU”:
Após sessões esgotadas em São Paulo e indicação ao Prêmio Shell de Melhor Cenário, a atriz Gabriela Duarte traz a Salvador o seu primeiro monólogo, “O papel de parede amarelo e EU”.
Inspirada no texto que é marco da literatura feminista, a peça aborda temas como autonomia feminina e saúde mental, sob direção de Alessandra Maestrini e Denise Stoklos.
Local: Teatro FARESI
Data: 24 e 25 de outubro às 20h e 26 de outubro às 18h
Desconto Clube Correio: 40% Acesse e aproveite!
Clube Correio Fim de Semana 25 e 26 de outubro
“A ALMA IMORAL” celebra 19 anos em cartaz
Sucesso absoluto desde 2006, o espetáculo “A Alma Imoral”, de Clarice Niskier, retorna aos palcos baianos em três apresentações especiais. Baseada no livro do rabino Nilton Bonder, a peça convida o público a refletir sobre contradições humanas e liberdade de escolha.
Local: Teatro Sesc Casa do Comércio
Data: 24 e 25 de outubro às 20h e 26 de outubro às 17h
Desconto Clube Correio: 40% Acesse e aproveite!
Aleluia
Em cena, Aleluia é o retrato de tantas mulheres invisibilizadas — aquelas que sustentam lares inteiros sem reconhecimento. Entre a exaustão e a lucidez, ela se desdobra para manter uma casa funcionando, enquanto tenta resistir ao apagamento imposto pelo marido e pela filha.
Data: 25 de outubro (sábado)
Horário: 19h
Desconto Clube Correio: 40% - Acesse e aproveite!
No Meu Lugar” questiona o papel da mulher na sociedade:
O Coletivo Arte Buliçosa apresenta o espetáculo “No Meu Lugar”, uma performance que mistura teatro, dança e música para discutir a experiência feminina e os desafios cotidianos das mulheres.
Local: Teatro Sesi, Rio Vermelho
Data: 24 de outubro às 19h
Desconto Clube Correio: 40% Acesse e aproveite!
Casais se identificam com o humor de “É o quê, Gustavo?
Com milhões de visualizações nas redes sociais, o casal Ellen e Pardal conquistou o público com esquetes, pequenas cenas cômicas sobre a vida a dois que retratam situações do cotidiano com leveza e bom humor. Agora, eles levam essa energia para os palcos com o espetáculo “É o quê, Gustavo?”, que promete muitas risadas e identificação com o público.
Informações
Local: Teatro Jorge Amado
Data: 24 de outubro às 20h
Desconto Clube Correio: 40% Acesse e aproveite!
Tardezinha
O cantor Thiaguinho retorna à capital baiana para comemorar 10 anos do projeto Tardezinha, que conquistou o país com sua energia e nostalgia do pagode.
Informações
Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova
Data: 25 de outubro às 14h
Desconto Clube Correio: 20% Acesse e aproveite!
Biergarten 10 Anos
Referência em música e entretenimento ao ar livre, o Biergarten Salvador chega à marca de dez anos de história com uma edição especial. O cantor Pedro Pondé é a primeira atração confirmada e promete um show repleto de sucessos.
Informações
Local: Trapiche Barnabé
Data: 25 de outubro às 16h
Desconto Clube Correio: 20% Acesse e aproveite!
Renato Piaba celebra 30 anos de sucesso com nova comédia em Salvador
Um dos maiores nomes do humor baiano, Renato Piaba comemora 30 anos de carreira com o espetáculo “Vida de Solteiro”, que promete arrancar gargalhadas do público. As apresentações acontecem nos dias 24 de outubro e 28 de novembro, no Teatro Jorge Amado, em Salvador.
Informações
Local: Teatro Jorge Amado
Data: 24 de outubro às 22h
Desconto Clube Correio: 40% Acesse e aproveite!
Com uma programação diversa que valoriza o teatro, a música e a cultura local, o fim de semana em Salvador reforça a vocação da cidade como palco de grandes experiências. Para quem quer aproveitar o melhor da agenda cultural com economia, o Clube Correio é o passaporte ideal: além de garantir descontos exclusivos, conecta o público aos principais eventos e espetáculos que movimentam a capital baiana.