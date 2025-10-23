Acesse sua conta
Agenda do fim de semana tem teatro, música e experiências culturais com até 40% de desconto

Confira a agenda desta semana com descontos especiais

  • Foto do(a) author(a) Clube Correio

  • Clube Correio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 09:02

Gabriela Duarte em O papel de parede amarelo e eu
Gabriela Duarte em O papel de parede amarelo e eu Crédito: Divulgação

A agenda cultural de Salvador neste fim de semana promete uma mistura de emoção, reflexão e celebração. Entre os destaques estão o monólogo de Gabriela Duarte, o retorno do clássico “A Alma Imoral”, o sucesso digital “É o quê, Gustavo?”, além do pagode de Thiaguinho e os 10 anos do Biergarten Salvador. Todos os eventos contam com desconto exclusivo para assinantes do Clube Correio, que podem aproveitar ingressos com até 40% de redução.

Gabriela Duarte estreia em Salvador com “O papel de parede amarelo e EU”:

Após sessões esgotadas em São Paulo e indicação ao Prêmio Shell de Melhor Cenário, a atriz Gabriela Duarte traz a Salvador o seu primeiro monólogo, “O papel de parede amarelo e EU”.

Inspirada no texto que é marco da literatura feminista, a peça aborda temas como autonomia feminina e saúde mental, sob direção de Alessandra Maestrini e Denise Stoklos.

Local: Teatro FARESI

Data: 24 e 25 de outubro às 20h e 26 de outubro às 18h

Desconto Clube Correio: 40% Acesse e aproveite!

Clube Correio Fim de Semana 25 e 26 de outubro

O Coletivo Arte Buliçosa apresenta o espetáculo “No Meu Lugar” por Divulgação
Biergarten Salvador por Divulgação
Espetáculo É o quê, Gustavo? por Divulgação
Espetáculo Aleluia por Divulgação
Gabriela Duarte em O papel de parede amarelo e eu por Divulgação
Tardezinha, com Thiaguinho por Divulgação
A Alma Imoral por Divulgação
Renato Piaba por Divulgação
1 de 8
O Coletivo Arte Buliçosa apresenta o espetáculo “No Meu Lugar” por Divulgação

“A ALMA IMORAL” celebra 19 anos em cartaz

Sucesso absoluto desde 2006, o espetáculo “A Alma Imoral”, de Clarice Niskier, retorna aos palcos baianos em três apresentações especiais. Baseada no livro do rabino Nilton Bonder, a peça convida o público a refletir sobre contradições humanas e liberdade de escolha.

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio

Data: 24 e 25 de outubro às 20h e 26 de outubro às 17h

Desconto Clube Correio: 40% Acesse e aproveite!

Aleluia

Em cena, Aleluia é o retrato de tantas mulheres invisibilizadas — aquelas que sustentam lares inteiros sem reconhecimento. Entre a exaustão e a lucidez, ela se desdobra para manter uma casa funcionando, enquanto tenta resistir ao apagamento imposto pelo marido e pela filha.

Data: 25 de outubro (sábado)

Horário: 19h

Desconto Clube Correio: 40% - Acesse e aproveite!

No Meu Lugar” questiona o papel da mulher na sociedade:

O Coletivo Arte Buliçosa apresenta o espetáculo “No Meu Lugar”, uma performance que mistura teatro, dança e música para discutir a experiência feminina e os desafios cotidianos das mulheres.

Local: Teatro Sesi, Rio Vermelho

Data: 24 de outubro às 19h

Desconto Clube Correio: 40% Acesse e aproveite!

Casais se identificam com o humor de “É o quê, Gustavo?

Com milhões de visualizações nas redes sociais, o casal Ellen e Pardal conquistou o público com esquetes, pequenas cenas cômicas sobre a vida a dois que retratam situações do cotidiano com leveza e bom humor. Agora, eles levam essa energia para os palcos com o espetáculo “É o quê, Gustavo?”, que promete muitas risadas e identificação com o público.

Informações

Local: Teatro Jorge Amado

Data: 24 de outubro às 20h

Desconto Clube Correio: 40% Acesse e aproveite!

Tardezinha

O cantor Thiaguinho retorna à capital baiana para comemorar 10 anos do projeto Tardezinha, que conquistou o país com sua energia e nostalgia do pagode.

Informações

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Data: 25 de outubro às 14h

Desconto Clube Correio: 20% Acesse e aproveite!

Biergarten 10 Anos

Referência em música e entretenimento ao ar livre, o Biergarten Salvador chega à marca de dez anos de história com uma edição especial. O cantor Pedro Pondé é a primeira atração confirmada e promete um show repleto de sucessos.

Informações

Local: Trapiche Barnabé

Data: 25 de outubro às 16h

Desconto Clube Correio: 20% Acesse e aproveite!

Renato Piaba celebra 30 anos de sucesso com nova comédia em Salvador

Um dos maiores nomes do humor baiano, Renato Piaba comemora 30 anos de carreira com o espetáculo “Vida de Solteiro”, que promete arrancar gargalhadas do público. As apresentações acontecem nos dias 24 de outubro e 28 de novembro, no Teatro Jorge Amado, em Salvador.

Informações

Local: Teatro Jorge Amado

Data: 24 de outubro às 22h

Desconto Clube Correio: 40% Acesse e aproveite!

Com uma programação diversa que valoriza o teatro, a música e a cultura local, o fim de semana em Salvador reforça a vocação da cidade como palco de grandes experiências. Para quem quer aproveitar o melhor da agenda cultural com economia, o Clube Correio é o passaporte ideal: além de garantir descontos exclusivos, conecta o público aos principais eventos e espetáculos que movimentam a capital baiana.

Não faz parte? Clique aqui e aproveite os benefícios!

