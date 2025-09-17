CLUBE CORREIO

Fim de semana em Salvador tem teatro, comédia e clássicos com 40% de desconto; confira

De Nelson Rodrigues a Augusto Cury, espetáculos movimentam a cena cultural; assinantes do Clube Correio garantem ingressos mais baratos

Clube Correio

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:21

Giovana Fagundes Crédito: Divulgação

Setembro segue movimentando a cena cultural de Salvador, trazendo opções para diferentes públicos — do humor ao drama, passando por espetáculos infantis e montagens de grandes clássicos. Para quem busca entretenimento a preços mais acessíveis, os assinantes do Clube Correio contam com até 40% de desconto nos ingressos.

Confira os destaques da programação deste fim de semana e as peças que seguem em cartaz na capital baiana.

Destaques do fim de semana

Giovana Fagundes em “A História que nos Contaram”

Na sexta (19), a atriz e comediante Giovana Fagundes apresenta um espetáculo provocativo e bem-humorado, que mistura deboche, ironia e músicas autorais. A montagem aborda temas como descobrimento do Brasil, racismo, casamento e sexo, sempre com uma visão crítica e irreverente.

Serviço



Local: Teatro Jorge Amado



Data: sexta (19), às 20h



Ingressos: R$80 (inteira) | R$40 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria



Desconto Clube Correio: 40%



O Vendedor de Sonhos – adaptação de best-seller de Augusto Cury

Baseado no livro de maior sucesso do psiquiatra Augusto Cury, “O Vendedor de Sonhos” chega a Salvador em curtíssima temporada. O espetáculo, que já percorreu diversas cidades do Brasil e do exterior, traz Mateus Carrieri no papel de Júlio César, um homem em crise que encontra um novo sentido para a vida após conhecer o enigmático Mestre. Com emoção, reflexão e humor, a peça promete tocar o público com mensagens de superação e valorização da vida

Serviço

Local: Teatro Jorge Amado

Datas: sábado (20), às 20h, e domingo (21), às 18h

Ingressos: R$120 (inteira), R$60 (meia) e R$105 (solidário + 1kg de alimento), à venda no Sympla e na bilheteria

Desconto Clube Correio: 40%

O Beijo no Asfalto – clássico de Nelson Rodrigues

Um dos textos mais emblemáticos de Nelson Rodrigues ganha nova adaptação em Salvador, sob direção de Fábio Tavares. A trama aborda temas como sensacionalismo midiático, paixões reprimidas e dilemas morais. As apresentações acontecem em duas únicas sessões neste fim de semana.

Serviço

Local: Teatro Faresi

Datas: sexta (19) e sábado (20), às 20h

Ingressos: entre R$30 e R$80, à venda no Ingresso Digital

Desconto Clube Correio: 40%

Clube Correio 17/09 1 de 7

Seguem em cartaz

Fanta & Pandora – Uma Folia em Cena

A Cia Baiana de Patifaria comemora 37 anos de trajetória com o retorno de “Fanta & Pandora” ao Teatro Molière. A montagem aposta em improviso, interação com o público e personagens já conhecidos da comédia “A Bofetada”.

Serviço

Local: Teatro Molière (Aliança Francesa – Barra)

Datas: sábados e domingos, até 19 de outubro, às 19h

Ingressos: R$80 (inteira) | R$40 (meia), no Sympla

Desconto Clube Correio: 40%

A Menina que Roubava Lixo

Montagem infantil que une arte, ciência e consciência ambiental em uma história emocionante e visualmente rica.

Serviço

Local: Teatro Módulo – Pituba

Datas: domingos (14 e 21), às 11h

Ingressos: R$50 (inteira) | R$25 (meia), no Sympla

Desconto Clube Correio: 40%

Tartufo – O Impostor

Clássico de Molière em versão contemporânea da Companhia Os Argonautas, a peça satiriza a hipocrisia moral e religiosa em montagem bem-humorada e crítica.

Serviço

Local: Teatro Módulo



Datas: sextas de setembro, às 20h



Ingressos: R$80 (inteira) | R$40 (meia), no Sympla



Desconto Clube Correio: 40%



Clube Correio: cultura com vantagens