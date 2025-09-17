Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim de semana em Salvador tem teatro, comédia e clássicos com 40% de desconto; confira

De Nelson Rodrigues a Augusto Cury, espetáculos movimentam a cena cultural; assinantes do Clube Correio garantem ingressos mais baratos

  • Foto do(a) author(a) Clube Correio

  • Clube Correio

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:21

Giovana Fagundes Crédito: Divulgação

Setembro segue movimentando a cena cultural de Salvador, trazendo opções para diferentes públicos — do humor ao drama, passando por espetáculos infantis e montagens de grandes clássicos. Para quem busca entretenimento a preços mais acessíveis, os assinantes do Clube Correio contam com até 40% de desconto nos ingressos.

Confira os destaques da programação deste fim de semana e as peças que seguem em cartaz na capital baiana.

Destaques do fim de semana

Giovana Fagundes em “A História que nos Contaram”

Na sexta (19), a atriz e comediante Giovana Fagundes apresenta um espetáculo provocativo e bem-humorado, que mistura deboche, ironia e músicas autorais. A montagem aborda temas como descobrimento do Brasil, racismo, casamento e sexo, sempre com uma visão crítica e irreverente.

  • Serviço
  • Local: Teatro Jorge Amado
  • Data: sexta (19), às 20h
  • Ingressos: R$80 (inteira) | R$40 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria
  • Desconto Clube Correio: 40%

O Vendedor de Sonhos – adaptação de best-seller de Augusto Cury

Baseado no livro de maior sucesso do psiquiatra Augusto Cury, “O Vendedor de Sonhos” chega a Salvador em curtíssima temporada. O espetáculo, que já percorreu diversas cidades do Brasil e do exterior, traz Mateus Carrieri no papel de Júlio César, um homem em crise que encontra um novo sentido para a vida após conhecer o enigmático Mestre. Com emoção, reflexão e humor, a peça promete tocar o público com mensagens de superação e valorização da vida

Serviço
Local: Teatro Jorge Amado
Datas: sábado (20), às 20h, e domingo (21), às 18h
Ingressos: R$120 (inteira), R$60 (meia) e R$105 (solidário + 1kg de alimento), à venda no Sympla e na bilheteria
Desconto Clube Correio: 40%

O Beijo no Asfalto – clássico de Nelson Rodrigues

Um dos textos mais emblemáticos de Nelson Rodrigues ganha nova adaptação em Salvador, sob direção de Fábio Tavares. A trama aborda temas como sensacionalismo midiático, paixões reprimidas e dilemas morais. As apresentações acontecem em duas únicas sessões neste fim de semana.

Serviço
Local: Teatro Faresi
Datas: sexta (19) e sábado (20), às 20h
Ingressos: entre R$30 e R$80, à venda no Ingresso Digital
Desconto Clube Correio: 40%

Clube Correio 17/09

Tartufo - O Impostor por Foto Divulgação
O Trem que nos Leva por Foto Divulgação
Giovana Fagundes por Foto Divulgação
Beijo no Asfalto por Foto Divulgação
O Vendedor de Sonhos por Foto Divulgação
A menina que roubava lixo por Foto Divulgação
Aleluia com Frank Menezes por Foto Divulgação
1 de 7
Tartufo - O Impostor por Foto Divulgação

Seguem em cartaz

Fanta & Pandora – Uma Folia em Cena

A Cia Baiana de Patifaria comemora 37 anos de trajetória com o retorno de “Fanta & Pandora” ao Teatro Molière. A montagem aposta em improviso, interação com o público e personagens já conhecidos da comédia “A Bofetada”.

Serviço
Local: Teatro Molière (Aliança Francesa – Barra)
Datas: sábados e domingos, até 19 de outubro, às 19h
Ingressos: R$80 (inteira) | R$40 (meia), no Sympla
Desconto Clube Correio: 40%

A Menina que Roubava Lixo

Montagem infantil que une arte, ciência e consciência ambiental em uma história emocionante e visualmente rica.

Serviço
Local: Teatro Módulo – Pituba
Datas: domingos (14 e 21), às 11h
Ingressos: R$50 (inteira) | R$25 (meia), no Sympla
Desconto Clube Correio: 40%

Tartufo – O Impostor

Clássico de Molière em versão contemporânea da Companhia Os Argonautas, a peça satiriza a hipocrisia moral e religiosa em montagem bem-humorada e crítica.

  • Serviço
  • Local: Teatro Módulo
  • Datas: sextas de setembro, às 20h
  • Ingressos: R$80 (inteira) | R$40 (meia), no Sympla
  • Desconto Clube Correio: 40%

Clube Correio: cultura com vantagens

Além de acompanhar de perto a agenda cultural da cidade, os assinantes do Clube Correio garantem descontos especiais de até 40% em ingressos. E nesta Semana do Cliente, a assinatura está em promoção por apenas R$3 por mês*. Consulte as condições.

Mais recentes

Imagem - O que fazer em Salvador: música, teatro e atrações infantis com desconto no Clube Correio

O que fazer em Salvador: música, teatro e atrações infantis com desconto no Clube Correio
Imagem - Mateus Solano em “O Figurante” e mais atrações culturais

Mateus Solano em “O Figurante” e mais atrações culturais
Imagem - Agenda cultural em Salvador: teatro infantil, peças e stand-up no fim de semana

Agenda cultural em Salvador: teatro infantil, peças e stand-up no fim de semana

MAIS LIDAS

Imagem - Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo
01

Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
02

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias
03

Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo