Fim de semana em Salvador tem teatro, comédia e clássicos com 40% de desconto; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Clube Correio
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:21
Setembro segue movimentando a cena cultural de Salvador, trazendo opções para diferentes públicos — do humor ao drama, passando por espetáculos infantis e montagens de grandes clássicos. Para quem busca entretenimento a preços mais acessíveis, os assinantes do Clube Correio contam com até 40% de desconto nos ingressos.
Confira os destaques da programação deste fim de semana e as peças que seguem em cartaz na capital baiana.
Giovana Fagundes em “A História que nos Contaram”
Na sexta (19), a atriz e comediante Giovana Fagundes apresenta um espetáculo provocativo e bem-humorado, que mistura deboche, ironia e músicas autorais. A montagem aborda temas como descobrimento do Brasil, racismo, casamento e sexo, sempre com uma visão crítica e irreverente.
O Vendedor de Sonhos – adaptação de best-seller de Augusto Cury
Baseado no livro de maior sucesso do psiquiatra Augusto Cury, “O Vendedor de Sonhos” chega a Salvador em curtíssima temporada. O espetáculo, que já percorreu diversas cidades do Brasil e do exterior, traz Mateus Carrieri no papel de Júlio César, um homem em crise que encontra um novo sentido para a vida após conhecer o enigmático Mestre. Com emoção, reflexão e humor, a peça promete tocar o público com mensagens de superação e valorização da vida
Serviço
Local: Teatro Jorge Amado
Datas: sábado (20), às 20h, e domingo (21), às 18h
Ingressos: R$120 (inteira), R$60 (meia) e R$105 (solidário + 1kg de alimento), à venda no Sympla e na bilheteria
Desconto Clube Correio: 40%
O Beijo no Asfalto – clássico de Nelson Rodrigues
Um dos textos mais emblemáticos de Nelson Rodrigues ganha nova adaptação em Salvador, sob direção de Fábio Tavares. A trama aborda temas como sensacionalismo midiático, paixões reprimidas e dilemas morais. As apresentações acontecem em duas únicas sessões neste fim de semana.
Serviço
Local: Teatro Faresi
Datas: sexta (19) e sábado (20), às 20h
Ingressos: entre R$30 e R$80, à venda no Ingresso Digital
Desconto Clube Correio: 40%
Clube Correio 17/09
Fanta & Pandora – Uma Folia em Cena
A Cia Baiana de Patifaria comemora 37 anos de trajetória com o retorno de “Fanta & Pandora” ao Teatro Molière. A montagem aposta em improviso, interação com o público e personagens já conhecidos da comédia “A Bofetada”.
Serviço
Local: Teatro Molière (Aliança Francesa – Barra)
Datas: sábados e domingos, até 19 de outubro, às 19h
Ingressos: R$80 (inteira) | R$40 (meia), no Sympla
Desconto Clube Correio: 40%
A Menina que Roubava Lixo
Montagem infantil que une arte, ciência e consciência ambiental em uma história emocionante e visualmente rica.
Serviço
Local: Teatro Módulo – Pituba
Datas: domingos (14 e 21), às 11h
Ingressos: R$50 (inteira) | R$25 (meia), no Sympla
Desconto Clube Correio: 40%
Tartufo – O Impostor
Clássico de Molière em versão contemporânea da Companhia Os Argonautas, a peça satiriza a hipocrisia moral e religiosa em montagem bem-humorada e crítica.
Além de acompanhar de perto a agenda cultural da cidade, os assinantes do Clube Correio garantem descontos especiais de até 40% em ingressos. E nesta Semana do Cliente, a assinatura está em promoção por apenas R$3 por mês*. Consulte as condições.