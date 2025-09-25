Fim de semana em Salvador tem Patati Patatá, teatro e música com até 40% de desconto; confira a programação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:00
Setembro se despede com uma programação variada em Salvador. Entre clássicos da comédia, produções infantis, circo e música, o público encontra opções para toda a família — e assinantes do Clube Correio garantem descontos exclusivos nos ingressos.
Patati Patatá Circo Show
O circo da dupla mais famosa do Brasil ocupa o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, com números circenses e as canções que marcaram gerações. O espetáculo tem apresentações em diversos horários, sempre reunindo famílias em uma experiência colorida e interativa.
Serviço:
Fanta & Pandora – Uma folia em cena
A Cia Baiana de Patifaria segue em cartaz na Barra com os personagens que marcaram gerações. Improvisos, interação com a plateia e referências do cotidiano sustentam o ritmo cômico da dupla.
Tartufo – O Impostor (última chance)
A versão baiana do clássico de Molière assinada pela Cia Os Argonautas encerra a temporada nesta sexta. A comédia satiriza a hipocrisia moral e religiosa e celebra os 25 anos da companhia.
Clube Correio 24/09
A Escolinha do Mar
Inspirado no livro de Ruth Rocha, o musical infantil transforma o palco em um fundo do mar habitado por peixes, lulas e estrelas que aprendem lições de amizade, respeito e preservação ambiental. Com humor, música e personagens cativantes, a montagem diverte as crianças e emociona os adultos.
Serviço: sábado, 27/09, 15h; domingo, 28/09, 11h
Teatro Jorge Amado.
Ingressos: R$ 100 | R$ 50 no Sympla. Clube Correio: 30% de desconto.
Divaldo e Joanna, uma missão de amor
Após sucesso de temporadas anteriores, o espetáculo “Divaldo e Joanna — Uma missão de amor” retorna a Salvador para contar a trajetória do médium baiano Divaldo Franco ao lado de sua mentora espiritual, Joanna de Ângelis. Com interpretação de Rogério Fabiano e Érica Collares, a peça revisada pelo próprio Divaldo mistura emoção, filosofia e espiritualidade, destacando valores como fé, caridade e superação.
Mombojó - Turnê 21 Anos do Álbum nadadenovo
A banda pernambucana celebra o álbum que marcou a cena pós-manguebeat, em noite única na The Green House, com abertura do DJ Raíz.
Os Enrolados
Sucesso no Rio de Janeiro, “Enrolados” chega a Salvador com esquetes que retratam de forma bem-humorada situações de amor, ciúmes, sexo e conflitos familiares. No elenco, Rodrigo Candelot (Tropa de Elite 2), Charles Paraventi (Cidade de Deus), Xanda Dias (A Praça é Nossa) e Dani Costa (Verdades Secretas). Uma comédia que mistura humor popular e crítica aos relacionamentos modernos.
Com tantas opções reunindo teatro, música, circo e espetáculos infantis, o fim de semana em Salvador oferece alternativas para diferentes públicos e faixas etárias.
