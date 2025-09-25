CLUBE COREIO

Fim de semana em Salvador tem Patati Patatá, teatro e música com até 40% de desconto; confira a programação

Último final de semana de setembro reúne atrações para toda a família com benefícios para assinantes

Clube Correio

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:00

Circo Patati Patatá Crédito: Foto Divulgação

Setembro se despede com uma programação variada em Salvador. Entre clássicos da comédia, produções infantis, circo e música, o público encontra opções para toda a família — e assinantes do Clube Correio garantem descontos exclusivos nos ingressos.

Temporadas em cartaz

Patati Patatá Circo Show



O circo da dupla mais famosa do Brasil ocupa o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, com números circenses e as canções que marcaram gerações. O espetáculo tem apresentações em diversos horários, sempre reunindo famílias em uma experiência colorida e interativa.

Serviço:

Sexta a domingo, até o dia 26/10 — sex 19h30; sáb/dom 14h30, 17h, 19h30.

Estacionamento do Parque Shopping Bahia.

Ingressos: R$ 60 a R$ 160 no Sympla. Clube Correio: 40% de desconto.

Fanta & Pandora – Uma folia em cena



A Cia Baiana de Patifaria segue em cartaz na Barra com os personagens que marcaram gerações. Improvisos, interação com a plateia e referências do cotidiano sustentam o ritmo cômico da dupla.

Serviço: sábado e domingo, 27 e 28/09, 19h

Teatro Molière (Aliança Francesa/Barra).

Ingressos: R$ 80 | R$ 40 no Sympla. Clube Correio: 40% de desconto.

Tartufo – O Impostor (última chance)



A versão baiana do clássico de Molière assinada pela Cia Os Argonautas encerra a temporada nesta sexta. A comédia satiriza a hipocrisia moral e religiosa e celebra os 25 anos da companhia.

Serviço: sexta, 26/09, 20h

Teatro Módulo. Ingressos: R$ 80 | R$ 40 no Sympla. Clube Correio: 40% de desconto.

Apresentações únicas neste fim de semana

A Escolinha do Mar



Inspirado no livro de Ruth Rocha, o musical infantil transforma o palco em um fundo do mar habitado por peixes, lulas e estrelas que aprendem lições de amizade, respeito e preservação ambiental. Com humor, música e personagens cativantes, a montagem diverte as crianças e emociona os adultos.

Serviço: sábado, 27/09, 15h; domingo, 28/09, 11h

Teatro Jorge Amado.

Ingressos: R$ 100 | R$ 50 no Sympla. Clube Correio: 30% de desconto.

Divaldo e Joanna, uma missão de amor



Após sucesso de temporadas anteriores, o espetáculo “Divaldo e Joanna — Uma missão de amor” retorna a Salvador para contar a trajetória do médium baiano Divaldo Franco ao lado de sua mentora espiritual, Joanna de Ângelis. Com interpretação de Rogério Fabiano e Érica Collares, a peça revisada pelo próprio Divaldo mistura emoção, filosofia e espiritualidade, destacando valores como fé, caridade e superação.

Serviço: sábado, 27/09, 20h; domingo, 28/09, 19h

Teatro Jorge Amado.

Ingressos: R$ 90 | R$ 45 no Sympla. Clube Correio: 40% de desconto.



Mombojó - Turnê 21 Anos do Álbum nadadenovo



A banda pernambucana celebra o álbum que marcou a cena pós-manguebeat, em noite única na The Green House, com abertura do DJ Raíz.

Serviço: sexta, 26/09, a partir das 21h

The Green House (Rio Vermelho).

Ingressos: R$ 50 a R$ 120, no Sympla. Clube Correio: 40% de desconto.

Os Enrolados



Sucesso no Rio de Janeiro, “Enrolados” chega a Salvador com esquetes que retratam de forma bem-humorada situações de amor, ciúmes, sexo e conflitos familiares. No elenco, Rodrigo Candelot (Tropa de Elite 2), Charles Paraventi (Cidade de Deus), Xanda Dias (A Praça é Nossa) e Dani Costa (Verdades Secretas). Uma comédia que mistura humor popular e crítica aos relacionamentos modernos.

Serviço: sexta, 26/09, 20h; sábado, 27/09, 19h

Teatro Faresi (Ondina). Ingressos: R$ 80 | R$ 40 no Ingresso Digital. Clube Correio: 40% de desconto.



Com tantas opções reunindo teatro, música, circo e espetáculos infantis, o fim de semana em Salvador oferece alternativas para diferentes públicos e faixas etárias. Além da economia garantida nos ingressos, os assinantes do Clube Correio ainda contam com vantagens em mais de 120 parceiros conveniados e podem participar de promoções culturais exclusivas. Uma oportunidade de viver experiências de lazer pagando menos e com benefícios que se estendem ao longo de todo o ano.