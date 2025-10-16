CLUBE CORREIO

Seu Jorge, Jau, Diogo Nogueira e Thiago Lacerda agitam o fim de semana em Salvador com até 40% de desconto

Teatro, circo e atrações infantis completam a programação cultural de outubro com preços especiais para assinantes do CORREIO

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:52

Seu Jorge, Jau, Diogo Nogueira e Thiago Lacerda agitam o fim de semana em Salvador com até 40% de desconto Crédito: Reprodução

O mês de outubro está repleto de cultura, diversão e experiências únicas e quem é assinante do Clube Correio tem motivos de sobra para sair de casa. Com descontos que chegam a 40% em ingressos.



De encontros memoráveis entre grandes artistas, como Seu Jorge e Jau, a espetáculos que encantam as crianças, o Clube reforça seu compromisso de aproximar o público das melhores experiências culturais da cidade. Também há espaço para a emoção do teatro, com montagens que vão do humor às releituras de clássicos, e para a música, que celebra a diversidade e o talento baiano.

Confira os destaques da programação e aproveite os benefícios exclusivos.

Diversão garantida para as crianças

Galinha Pintadinha

O musical chega ao Teatro Jorge Amado com os maiores sucessos da turma mais famosa entre os pequenos. Uma experiência divertida e nostálgica que promete encantar toda a família.

Local: Teatro Jorge Amado, Salvador

Data: 18 e 19 de outubro (sábado e domingo)

Horários: 11h e 15h

Desconto Clube Correio: 30% - Acesse e aproveite!

Zuzubalândia – O Show

Pela primeira vez em Salvador, o espetáculo inspirado na famosa animação brasileira chega com um show musical colorido e cheio de energia.

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio

Data: 18 e 19 de outubro (sábado e domingo)

Horários: Sábado às 16h | Domingo às 11h

Desconto Clube Correio: 40% - Acesse e aproveite!

Patati Patatá Circo Show

Com mais de 3 milhões de espectadores pelo Brasil, o espetáculo transforma o estacionamento do Parque Shopping Bahia em um parque de diversão repleto de magia e interação.

Local: Estacionamento do Parque Shopping Bahia

Data: Sextas, sábados, domingos e feriados

Horários: 14h30, 17h e 19h30

Desconto Clube Correio: 40% - Acesse e aproveite!

Teatro e humor em cena

Os palcos de Salvador também estão repletos de boas histórias neste mês.

“O Amor Natural” com Thiago Lacerda

Baseado na obra de Carlos Drummond de Andrade, o espetáculo propõe um encontro poético e sensível com o público, revelando a força da palavra e da emoção.

Local: Teatro Faresi

Data: 19 de outubro

Horário: 17h

Desconto Clube Correio: 40% - Acesse e aproveite!

“O Problema é Theu” – Matheus Buente

No show que celebra 10 anos de carreira, o comediante aborda temas do cotidiano com humor crítico e inteligente, arrancando risadas e reflexões da plateia.

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio

Data: 17 a 19 de outubro

Horários: Sexta às 20h | Sábado às 19h | Domingo às 18h

Desconto Clube Correio: 40% - Acesse e aproveite!

“Fanta e Pandora” – Cia Baiana de Patifaria

Uma das comédias mais queridas do teatro baiano está de volta ao palco com personagens clássicos da montagem “A Bofetada”.

Local: Teatro Molière (Aliança Francesa – Barra)

Data: Sábados e domingos até 19 de outubro

Horário: 19h

Desconto Clube Correio: 40% - Acesse e aproveite!

“Tempo Rei”

Espetáculo que reflete sobre gerações e afetos familiares, com leveza e emoção.

Local: Teatro Módulo

Data: Domingos de outubro até 19/10)

Horário: 11h

Desconto Clube Correio: 40% - Acesse e aproveite!

Música e grandes encontros

A agenda musical de outubro está imperdível para quem ama boa música.

“Baile à la Baiana” – Seu Jorge e Jau

Uma celebração das influências cariocas e baianas, o show marca o retorno de Seu Jorge a Salvador com sucessos e canções do novo álbum gravado na cidade.

Local: Arena A Tarde

Data: 18 de outubro (sábado)

Horário: 18h

Desconto Clube Correio: 30% - Acesse e aproveite!

A Cor do Samba – Diogo Nogueira

O cantor apresenta o Pagode do Nogueira pela primeira vez em Salvador, em um evento que mistura música, cultura e lifestyle no MAM.

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM)

Data: 19 de outubro (domingo)

Horário: 15h

Desconto Clube Correio: 20% - Acesse e aproveite!

“Stand Up Music – A História das Canções” – Edu Casanova

O artista conta histórias dos bastidores de sucessos gravados por Ivete Sangalo, Bell Marques e Daniela Mercury, em um formato intimista e divertido.

Local: Shopping Villas Boulevard, Lauro de Freitas

Data: 18 de outubro (sábado)

Horários: 20h e 21h40

Desconto Clube Correio: 20% - Acesse e aproveite!

Com tantas opções reunindo teatro, música, circo e espetáculos infantis, o fim de semana em Salvador oferece alternativas para diferentes públicos e faixas etárias. Além da economia garantida nos ingressos, os assinantes do Clube Correio ainda contam com vantagens em mais de 120 parceiros conveniados e podem participar de promoções culturais exclusivas. Uma oportunidade de viver experiências de lazer pagando menos e com benefícios que se estendem ao longo de todo o ano.