Seu Jorge, Jau, Diogo Nogueira e Thiago Lacerda agitam o fim de semana em Salvador com até 40% de desconto

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:52
O mês de outubro está repleto de cultura, diversão e experiências únicas e quem é assinante do Clube Correio tem motivos de sobra para sair de casa. Com descontos que chegam a 40% em ingressos.
De encontros memoráveis entre grandes artistas, como Seu Jorge e Jau, a espetáculos que encantam as crianças, o Clube reforça seu compromisso de aproximar o público das melhores experiências culturais da cidade. Também há espaço para a emoção do teatro, com montagens que vão do humor às releituras de clássicos, e para a música, que celebra a diversidade e o talento baiano.
Confira os destaques da programação e aproveite os benefícios exclusivos.
Galinha Pintadinha
O musical chega ao Teatro Jorge Amado com os maiores sucessos da turma mais famosa entre os pequenos. Uma experiência divertida e nostálgica que promete encantar toda a família.
Local: Teatro Jorge Amado, Salvador
Data: 18 e 19 de outubro (sábado e domingo)
Horários: 11h e 15h
Desconto Clube Correio: 30% - Acesse e aproveite!
Zuzubalândia – O Show
Pela primeira vez em Salvador, o espetáculo inspirado na famosa animação brasileira chega com um show musical colorido e cheio de energia.
Local: Teatro Sesc Casa do Comércio
Data: 18 e 19 de outubro (sábado e domingo)
Horários: Sábado às 16h | Domingo às 11h
Patati Patatá Circo Show
Com mais de 3 milhões de espectadores pelo Brasil, o espetáculo transforma o estacionamento do Parque Shopping Bahia em um parque de diversão repleto de magia e interação.
Local: Estacionamento do Parque Shopping Bahia
Data: Sextas, sábados, domingos e feriados
Horários: 14h30, 17h e 19h30
Os palcos de Salvador também estão repletos de boas histórias neste mês.
“O Amor Natural” com Thiago Lacerda
Baseado na obra de Carlos Drummond de Andrade, o espetáculo propõe um encontro poético e sensível com o público, revelando a força da palavra e da emoção.
Local: Teatro Faresi
Data: 19 de outubro
Horário: 17h
“O Problema é Theu” – Matheus Buente
No show que celebra 10 anos de carreira, o comediante aborda temas do cotidiano com humor crítico e inteligente, arrancando risadas e reflexões da plateia.
Local: Teatro Sesc Casa do Comércio
Data: 17 a 19 de outubro
Horários: Sexta às 20h | Sábado às 19h | Domingo às 18h
“Fanta e Pandora” – Cia Baiana de Patifaria
Uma das comédias mais queridas do teatro baiano está de volta ao palco com personagens clássicos da montagem “A Bofetada”.
Local: Teatro Molière (Aliança Francesa – Barra)
Data: Sábados e domingos até 19 de outubro
Horário: 19h
“Tempo Rei”
Espetáculo que reflete sobre gerações e afetos familiares, com leveza e emoção.
Local: Teatro Módulo
Data: Domingos de outubro até 19/10)
Horário: 11h
A agenda musical de outubro está imperdível para quem ama boa música.
“Baile à la Baiana” – Seu Jorge e Jau
Uma celebração das influências cariocas e baianas, o show marca o retorno de Seu Jorge a Salvador com sucessos e canções do novo álbum gravado na cidade.
Local: Arena A Tarde
Data: 18 de outubro (sábado)
Horário: 18h
Desconto Clube Correio: 30% - Acesse e aproveite!
A Cor do Samba – Diogo Nogueira
O cantor apresenta o Pagode do Nogueira pela primeira vez em Salvador, em um evento que mistura música, cultura e lifestyle no MAM.
Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM)
Data: 19 de outubro (domingo)
Horário: 15h
Desconto Clube Correio: 20% - Acesse e aproveite!
“Stand Up Music – A História das Canções” – Edu Casanova
O artista conta histórias dos bastidores de sucessos gravados por Ivete Sangalo, Bell Marques e Daniela Mercury, em um formato intimista e divertido.
Local: Shopping Villas Boulevard, Lauro de Freitas
Data: 18 de outubro (sábado)
Horários: 20h e 21h40
Desconto Clube Correio: 20% - Acesse e aproveite!
Com tantas opções reunindo teatro, música, circo e espetáculos infantis, o fim de semana em Salvador oferece alternativas para diferentes públicos e faixas etárias. Além da economia garantida nos ingressos, os assinantes do Clube Correio ainda contam com vantagens em mais de 120 parceiros conveniados e podem participar de promoções culturais exclusivas. Uma oportunidade de viver experiências de lazer pagando menos e com benefícios que se estendem ao longo de todo o ano.
