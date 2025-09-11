O que fazer em Salvador: música, teatro e atrações infantis com desconto no Clube Correio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Clube Correio
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 18:49
O mês de setembro continua aquecido em Salvador com uma programação repleta de música, teatro e espetáculos infantis. E o melhor: os assinantes com Clube Correio garantem ingressos com até 40% de desconto, tornando a diversão muito mais acessível. A agenda reúne opções para todas as idades.
Roberta Sá celebra 20 anos de carreira
Com a turnê “Tudo que Cantei Sou”, Roberta Sá comemora duas décadas de trajetória revisitando sucessos como “Ah se eu vou” e “Girando na Renda”. O show na Pupileira promete emocionar o público baiano em uma noite especial.
Samba de Quinta – Primavera Soteropolitana
A tradicional roda de samba do Santo Antônio ganha edição especial de primavera. Eduardinho Fora da Mídia, Paco Duarte e Vanessa Borges se unem a convidados em um encontro marcado pela música, pelo pôr do sol e pela energia do bairro mais charmoso da cidade.
Clube Correio 11/09
Fanta & Pandora – Uma folia em cena
A Cia Baiana de Patifaria retorna ao Teatro Molière com a comédia “Fanta & Pandora”, que reúne personagens icônicos do espetáculo A Bofetada. O humor debochado do grupo, que completa 37 anos de carreira, promete gargalhadas do início ao fim.
O Trem que nos Leva
No Espaço Cultural da Barroquinha, o espetáculo mistura memória, música e metalinguagem para refletir sobre as trajetórias pessoais e coletivas que atravessam a cena teatral. Uma montagem poética e envolvente.
Tartufo – O Impostor
A irreverente obra de Molière ganha vida no Teatro Módulo pelas mãos da Companhia Os Argonautas. A peça expõe, de forma crítica e divertida, a história de um impostor religioso que manipula uma família em nome da fé e do poder.
Aleluia
Frank Menezes revive sua célebre personagem que conquistou plateias com humor ácido e reflexões atuais. Uma oportunidade de ver de perto um dos nomes mais respeitados do teatro baiano.
Nany People – Ser Mulher não é para qualquer um
Atriz e humorista, Nany People comemora 50 anos de carreira com espetáculo solo em Salvador. A montagem reúne boas doses de humor, lembranças da trajetória artística e observações afiadas sobre comportamento e sociedade.
A Menina que Roubava Lixo
O espetáculo aborda temas como sustentabilidade e consciência ambiental de forma lúdica, acompanhando a jornada de uma menina que transforma lixo em arte e aprendizado.
Dona Baratinha e Dom Ratão
Na clássica história infantil, a vaidosa Dona Baratinha organiza sua festa de casamento, mas enfrenta situações engraçadas até decidir quem será seu verdadeiro par. Diversão garantida para toda a família.
Além de garantir preços especiais em ingressos, os assinantes com Clube Correio têm acesso a mais de 120 parceiros conveniados em Salvador, incluindo farmácias, lavagem de automóveis, restaurantes, academias e até gás de cozinha. Tudo isso por menos de R$ 0,27 por dia — mais barato que um cafezinho. Aproveite agora o valor promocional clicando aqui.