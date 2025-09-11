CLUBE CORREIO

O que fazer em Salvador: música, teatro e atrações infantis com desconto no Clube Correio

Programação de setembro inclui Roberta Sá, Nany People, Cia Baiana de Patifaria e peças infantis; assinantes com Clube Correio garantem ingressos mais baratos.

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 18:49

O mês de setembro continua aquecido em Salvador com uma programação repleta de música, teatro e espetáculos infantis. E o melhor: os assinantes com Clube Correio garantem ingressos com até 40% de desconto, tornando a diversão muito mais acessível. A agenda reúne opções para todas as idades.

Música

Roberta Sá celebra 20 anos de carreira

Com a turnê “Tudo que Cantei Sou”, Roberta Sá comemora duas décadas de trajetória revisitando sucessos como “Ah se eu vou” e “Girando na Renda”. O show na Pupileira promete emocionar o público baiano em uma noite especial.

Quando: sexta-feira (12), às 21h (abertura às 20h)



Onde: Cerimonial Rainha Leonor (Pupileira)



Ingressos: a partir de R$ 80 – setores Mesa, Cadeira e Pista

Vendas: Sympla

Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio



Samba de Quinta – Primavera Soteropolitana

A tradicional roda de samba do Santo Antônio ganha edição especial de primavera. Eduardinho Fora da Mídia, Paco Duarte e Vanessa Borges se unem a convidados em um encontro marcado pela música, pelo pôr do sol e pela energia do bairro mais charmoso da cidade.

Quando: sábado (13), a partir das 16h



Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo



Ingressos: Shotgun



Desconto: 20% para assinantes com Clube Correio



Teatro

Fanta & Pandora – Uma folia em cena

A Cia Baiana de Patifaria retorna ao Teatro Molière com a comédia “Fanta & Pandora”, que reúne personagens icônicos do espetáculo A Bofetada. O humor debochado do grupo, que completa 37 anos de carreira, promete gargalhadas do início ao fim.

Quando: setembro – de 13 a 28 de setembro (sábados e domingos, às 19h)

Onde: Teatro Molière (Aliança Francesa), Barra



Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)



Vendas: Sympla



Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio



O Trem que nos Leva

No Espaço Cultural da Barroquinha, o espetáculo mistura memória, música e metalinguagem para refletir sobre as trajetórias pessoais e coletivas que atravessam a cena teatral. Uma montagem poética e envolvente.

Quando: até 21 de setembro – de quinta a domingo, às 19h (sessões extras aos sábados)



Onde: Espaço Cultural da Barroquinha, Rua do Couro, s/n



Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)



Vendas: Sympla e bilheteria



Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio

Tartufo – O Impostor

A irreverente obra de Molière ganha vida no Teatro Módulo pelas mãos da Companhia Os Argonautas. A peça expõe, de forma crítica e divertida, a história de um impostor religioso que manipula uma família em nome da fé e do poder.

Quando: sextas-feiras, até 26 de setembro, às 20h

Onde: Teatro Módulo, Pituba



Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)



Vendas: Sympla



Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio

Aleluia

Frank Menezes revive sua célebre personagem que conquistou plateias com humor ácido e reflexões atuais. Uma oportunidade de ver de perto um dos nomes mais respeitados do teatro baiano.

Quando: sábados, até 1º de novembro, às 19h



Onde: Teatro Módulo, Pituba



Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia)



Vendas: bilheteria do teatro e Sympla



Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio



Nany People – Ser Mulher não é para qualquer um

Atriz e humorista, Nany People comemora 50 anos de carreira com espetáculo solo em Salvador. A montagem reúne boas doses de humor, lembranças da trajetória artística e observações afiadas sobre comportamento e sociedade.

Quando: sábado (13), às 20h



Onde: Teatro Faresi (antigo ISBA), Ondina



Ingressos: Plateia VIP – R$ 150 (inteira) | R$ 75 (meia); Plateia – R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia)



Vendas: Ingresso Digital e bilheteria



Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio



Teatro Infantil

A Menina que Roubava Lixo

O espetáculo aborda temas como sustentabilidade e consciência ambiental de forma lúdica, acompanhando a jornada de uma menina que transforma lixo em arte e aprendizado.

Quando: 14 a 21 de setembro, aos domingos 11h



Onde: Teatro Módulo



Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)



Vendas: Sympla e bilheteria



Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio



Dona Baratinha e Dom Ratão

Na clássica história infantil, a vaidosa Dona Baratinha organiza sua festa de casamento, mas enfrenta situações engraçadas até decidir quem será seu verdadeiro par. Diversão garantida para toda a família.

Quando: domingo (14), às 11h



Onde: Teatro Jorge Amado



Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 50 (meia)



Vendas: Sympla e bilheteria



Desconto: 40% para assinantes com Clube Correio

