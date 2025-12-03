Acesse sua conta
4 pares de signos vão viver crise pesada no relacionamento em 2026

Algumas combinações de signos ficarão desestabilizadas amorosamente

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 20:51

Crise no relacionamento
Crise no relacionamento Crédito: Shutterstock

O ano de 2026 terá novos encontros e possibilidades no amor, mas também trará desentendimento e crise em algumas relações. De acordo com previsões alguns pares de signos estarão desalinhadas e poderão brigar de forma pesada se não estiverem baseadas em verdade e transparência. Os astrólogos preveem que essas combinações serão testadas ao limite podendo botar um ponto final ou não no relacionamento. 

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Veja os pares de signos que podem enfrentar crises em 2026 de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu:

Áries × Capricórnio

Um quer agir rápido; o outro quer planejar milimetricamente. Por isso, em 2026, a rotina pode virar palco de cobranças:

Áries pode se sentir controlado;

Capricórnio, sobrecarregado com responsabilidades.

Gêmeos × Escorpião

Agora, enquanto Gêmeos precisa de leveza e conversas variadas, Escorpião busca mais comprometimento e mergulhos emocionais profundos.

Um pode parecer distante;

O outro, intenso demais.

Peixes × Virgem

Em 2026, Virgem fica mais crítico, enquanto Peixes pode viver fases de sensibilidade extrema. Desse modo, o risco é:

Peixes se sentir não acolhido;

Virgem se sentir responsável por “consertar” tudo.

Leão × Touro

Agora, esses dois querem estabilidade, mas de maneiras diferentes. Touro segura, Leão quer brilhar e se expressar. O ano pode trazer:

Discussões sobre dinheiro;

Disputas de poder no relacionamento.

Amor Signos Astrologia Relacionamentos Briga

