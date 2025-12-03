PREPARA CORAÇÃO!

4 pares de signos vão viver crise pesada no relacionamento em 2026

Algumas combinações de signos ficarão desestabilizadas amorosamente

Elis Freire

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 20:51

Crise no relacionamento Crédito: Shutterstock

O ano de 2026 terá novos encontros e possibilidades no amor, mas também trará desentendimento e crise em algumas relações. De acordo com previsões alguns pares de signos estarão desalinhadas e poderão brigar de forma pesada se não estiverem baseadas em verdade e transparência. Os astrólogos preveem que essas combinações serão testadas ao limite podendo botar um ponto final ou não no relacionamento.

Veja os pares de signos que podem enfrentar crises em 2026 de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu:

Áries × Capricórnio

Um quer agir rápido; o outro quer planejar milimetricamente. Por isso, em 2026, a rotina pode virar palco de cobranças:

Áries pode se sentir controlado;

Capricórnio, sobrecarregado com responsabilidades.

Gêmeos × Escorpião

Agora, enquanto Gêmeos precisa de leveza e conversas variadas, Escorpião busca mais comprometimento e mergulhos emocionais profundos.

Um pode parecer distante;

O outro, intenso demais.

Peixes × Virgem

Em 2026, Virgem fica mais crítico, enquanto Peixes pode viver fases de sensibilidade extrema. Desse modo, o risco é:

Peixes se sentir não acolhido;

Virgem se sentir responsável por “consertar” tudo.

Leão × Touro

Agora, esses dois querem estabilidade, mas de maneiras diferentes. Touro segura, Leão quer brilhar e se expressar. O ano pode trazer:

Discussões sobre dinheiro;