POLÊMICA

Astrid Fontenelle rebate declarações problemáticas de Joana Prado e Vitor Belfort: 'Ignorância!'

O casal disse que Carnaval era cultura da macumba

As declarações de Joana Prado, a ex-Feiticeira, de que o Carnaval é uma "invocação a demônios" , incomodaram a apresentadora Astrid Fontenelle. >

A apresentadora se manifestou nos comentários da publicação e alertou a empresária. "Santa ignorância. Laroyé! E viva a Playboy! Desculpa, Joana, mas se você se acha pecadora (eu não acho), se curse! Tá liberada pra seguir a religião que quiser. E eu a minha. E cada um com a sua! Intolerância religiosa, num discurso desses, é crime", pontuou. Joana prado posou na Playboy em 1999. Ela é dona da capa mais vendida da revista no Brasil, com 1,4 milhão de unidades vendidas.>