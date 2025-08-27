Acesse sua conta
Brasileira é anunciada em novo projeto da HYBE, mesma agência do BTS

Samara Siqueira é a segunda integrante revelada do girlgroup global em parceria com a Geffen Records

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:12

Crédito: Reprodução/Instagram

O Brasil terá uma representante no universo do K-pop. A cantora e dançarina Samara Siqueira, de 19 anos, foi confirmada como integrante de um novo projeto misterioso em desenvolvimento pela sul-coreana HYBE - a agência responsável pelo BTS - em parceria com a norte-americana Geffen Records, responsáveis por formar o Katseye. O anúncio foi feito na última terça-feira (26).

Samara já era conhecida por ter participado de uma competição para integrar o Katseye. O reality show, intitulado "The Debut: Dream Academy", foi realizado em 2023 e reuniu 20 finalistas de diferentes países com o objetivo de formar o grupo global. A brasileira chegou à final, mas acabou ficando de fora da formação do grupo vencedor.

Agora, pouco mais de um ano depois, Samara terá uma nova chance de debutar no cenário internacional. O projeto, intitulado "Prelude: The Final Piece", ainda terá os detalhes revelados, mas promete unir diferentes culturas sob a metodologia de treinamento do K-Pop. Na segunda-feira (25), a primeira integrante já havia sido revelada: a norte-americana Emily Kelavos, que também tinha batalhado para entrar no Katseye.

"É real, galera! Estou muito feliz por finalmente poder compartilhar isso com vocês. Recebi a honra de representar o nosso país e prometo me empenhar da melhor forma. Muito obrigada a todos que sempre me apoiaram e continuam me apoiando. Amo todos vocês", escreveu Samara nos Stories do Instagram.

