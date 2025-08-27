AMADA?

Tati Machado se desespera ao perceber durante voo que esqueceu carro no shopping

Jornalista revelou valor pago para liberar o veículo

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:16

Tati Machado Crédito: Reprodução/Instagram

Tati Machado passou por uma situação 'desesperadora' - e inusitada - durante uma viagem relâmpago na última terça-feira (26). A apresentadora de 34 anos se deu conta, quando estava no avião, que havia deixado seu carro no estacionamento de um shopping em outro estado. Ela se mostrou preocupada com o valor da conta.

"Gente, vocês não vão acreditar. Eu, simplesmente, estou fazendo um bate e volta, e agora comecei a pensar no meu carro. De repente me toquei que fui ao shopping ontem de carro, e voltei de Uber", iniciou Tati.

"Meu carro está no estacionamento. Imaginam o preço que eu vou pegar. Tô torcendo para eu chegar a tempo de passar no shopping, com estacionamento aberto, para tirar o carro. Sério, gente, não tô podendo confiar em mim", completou.

Logo em seguida, a apresentadora revelou os valores cobrados pelo estacionamento, e fez as contas de quanto teria que pagar. "Gente, pelas minhas contas, e eu sou de humanas, vai dar em torno de R$ 250".

O perrengue não parou por aí. Ao chegar no Rio de Janeiro, ela se deu conta de que havia deixado a chave do veículo em uma outra bolsa, e precisou que seu marido buscasse o automóvel.

"Bem doida. Estava achando que minha chave estava nessa bolsa aqui, mas não estava. Estava na que fui ao shopping. Ou seja, essa missão ficou para o mozão. Aproveitei isso para ele me buscar no aeroporto", falou.