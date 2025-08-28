ASTROLOGIA

Descubra quais signos envelhecem melhor e por quê

De acordo com astrólogos, alguns do zodíaco ganham mais charme, equilíbrio e confiança com o passar dos anos

Elis Freire

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 22:41

Hoemem idoso curtindo uma boa música Crédito: FreePik

O tempo passa para todos, porém, de acordo com a astrologia, cada signo encara a fase da velhice de uma forma completamente diferente. A personalidade e a maneira de lidar com as situações e sentimentos ao longo da vida se muda entre os zodiacais e alguns passam a se preocupar muito com a aparência no final da vida, enquanto outros se tornam sábios, confiantes e leves. De acordo com o time de astrólogos de João Bidu, alguns signos acabam envelhecendo de forma tão natural que parecem até ganhar ainda mais charme e equilíbrio com o passar dos anos.

Descubra os signos que envelhecem melhor e se o seu está entre eles:

Libra

Libra já nasce com um senso estético muito forte e, por isso, geralmente sabe se cuidar ao longo da vida. Além disso, esse signo valoriza o equilíbrio, o que faz com que encare o envelhecimento de maneira mais tranquila. Assim, com o tempo, o libriano não só mantém o charme, mas também se torna ainda mais magnético, atraindo as pessoas pela classe e pela simpatia.

Leão

Leoninos adoram brilhar em qualquer idade. No entanto, quando envelhecem, essa energia se transforma em algo mais elegante e confiante. Por isso, eles acabam chamando atenção não apenas pela aparência, mas também pela postura. Além disso, Leão aprende a valorizar suas conquistas e se orgulha de quem se tornou, o que os deixa ainda mais encantadores.

Touro

Os taurinos costumam ter uma rotina de cuidados bem consistente, principalmente porque gostam de conforto e qualidade de vida. Assim, quando envelhecem, continuam transmitindo segurança e charme. Além disso, o jeito calmo e confiável do signo faz com que as pessoas sintam que podem contar com ele em qualquer fase, o que aumenta ainda mais sua admiração.

Capricórnio

Capricórnio é aquele signo que parece nascer sério e amadurecido, então o tempo só joga a favor. Conforme envelhece, o capricorniano adquire uma aura de respeito e autoridade que chama atenção. No entanto, o mais interessante é que, com a idade, ele também aprende a relaxar um pouco mais e aproveitar a vida, o que o torna ainda mais completo.

Peixes

O pisciano pode até parecer desligado, mas o tempo traz para ele uma sabedoria emocional incrível. Além disso, Peixes aprende a lidar melhor com suas próprias emoções e passa a transmitir calma e sensibilidade para quem está ao redor. Assim, o envelhecimento chega como uma fase de crescimento espiritual, o que deixa esse signo com uma beleza muito particular.

No fim das contas, todos os signos podem envelhecer bem à sua maneira. No entanto, esses cinco costumam se destacar por ganharem ainda mais charme, equilíbrio e confiança ao longo do tempo. Afinal, envelhecer não é perder a juventude, mas sim ganhar novas formas de brilhar.