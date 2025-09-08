Acesse sua conta
Romaria de Bom Jesus da Lapa ganha status de Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil

Carnaval de Salvador também foi declarado manifestação da cultura nacional

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 21:49

Romaria em Bom Jesus da Lapa
Romaria em Bom Jesus da Lapa Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

A Romaria de Bom Jesus da Lapa, uma das mais tradicionais manifestações de fé do país, foi declarada como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira. O Carnaval de Salvador também foi reconhecido como uma manifestação da cultura nacional pelo Governo Federal. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU), nesta segunda-feira (8).

O título foi garantido por meio de projeto de lei de autoria do deputado Arthur Maia (União) e sancionado pelo Presidente da República.  “Esse reconhecimento é uma homenagem a mais de três séculos de história da nossa Romaria, que todos os anos reúne milhões de romeiros na capital baiana da fé. É um marco cultural e espiritual para Bom Jesus da Lapa e para todo o Brasil”, destacou Arthur Maia.

No caso da Romaria de Bom Jesus da Lapa, o governo ficou autorizado a fomentar atividades relacionadas à romaria até o Santuário, com os seguintes objetivos:

  • Políticas públicas de segurança aos romeiros;
  • Celebração dos atos religiosos e a realização de cultos e eventos;
  • Integração dos romeiros no trajeto até oSantuário do Bom Jesus da Lapa;
  • Apoio aos romeiros em todas as ações que envolvam as celebrações e as realizações do evento cultural;
  • Registro da romaria no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como bem cultural de natureza imaterial.

Já o Carnaval de Salvador foi reconhecido como manifestação cultural após a aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 15.196, feito pela deputada federal Alice Portugal (PCdoB). O projeto ressalta o valor histórico, cultural e econômico da festa. Apenas em 2025, mais de 3,5 milhões de turistas estiveram na Bahia durante o período, sendo 850 mil em Salvador, principal destino.

*Com informações de Alô Alô Bahia.

