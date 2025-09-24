ENTENDA

13 agências da Crefisa são autuadas em Salvador; multas podem chegar a R$ 6 milhões

Unidades foram fiscalizadas no mês de setembro

Maysa Polcri

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:22

Multas podem chegar aos R$ 6 milhões Crédito: Divulgação

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) na Bahia finalizou a operação conjunta de fiscalização contra a instituição financeira Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos nesta semana. Durante dois mês, agências de Salvador e outras dez cidades baianas foram fiscalizadas pelo órgão. Como resultado, 15 agências da Crefisa foram autuadas, sendo 13 em Salvador e duas no interior, nos municípios de Jacobina e Paulo Afonso.

Os dados foram divulgados na terça-feira (23) pelo órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH). O material fruto da operação será transformado em procedimentos administrativos, que poderão resultar em multas que variam de R$ 400 a R$ 6 milhões, a depender da gravidade das infrações.

Foram fiscalizadas, ao longo dos meses de agosto e setembro, agências da Crefisa em Barreiras, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista, Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus, Paulo Afonso, Alagoinhas, Jacobina e Salvador. A reportagem buscou a assessoria de imprensa da Crefisa, mas não obteve retorno até esta publicação. O espaço segue aberto.

A Crefisa é uma instituição financeira brasileira fundada em 1964 que concede empréstimos, especialmente para servidores públicos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Durante a fiscalização, foram identificadas práticas abusivas, segundo foi divulgado pelo Procon-BA. Entre elas: formação de longas filas, falta de acessibilidade, descumprimento das regras de atendimento prioritário, contratos redigidos com letras minúsculas e de difícil compreensão e falta do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em local visível. Além disso, a equipe constatou prática de venda casada, como a exigência de abertura de contas vinculadas à concessão de empréstimos ou cartões consignados.