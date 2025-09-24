Acesse sua conta
Polícia encontra sete quilos de cocaína enterrados em cidade baiana

Ação é resultado de trabalho de inteligência policial

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:51

Droga é localizada em área de mata na RMS
Droga é localizada em área de mata na RMS Crédito: Divulgação

Sete quilos de cocaína foram localizados enterrados em uma área de mata do município de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A Polícia Civil encontrou o esconderijo de drogas nesta quarta-feira (24) graças ao trabalho de inteligência que identificou o espaço usado pelo grupo criminoso como forma de armazenamento estratégico.

Todo o material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), onde passará por perícia. A ação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pelo Denarc.

Na semana passada, outro esconderijo utilizado por criminosos foi encontrado na Região Metropolitana de Salvador. Em Vila de Abrantes, distrito de Camaçari, a polícia encontrou 22 fuzis, com calibres 7,62 e 5,56, além de peças desmontadas. O material estava escondido em caixas cobertas por plástico, em um sítio. O caseiro do imóvel foi preso em flagrante. 

Segundo a Polícia Civil, a apreensão aconteceu durante uma operação contra uma organização criminosa investigada por envolvimento com o tráfico de drogas na RMS. Durante a ação, também foram encontrados 22 tabletes de cocaína e uma grande quantidade de munições de diversos calibres. Essa foi a maior apreensão de fuzis já registrada na Bahia.

