Salvador recebe Expo Archi Decor em outubro; confira a programação

Monique Lobo
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:03
Salvador vai ser palco de um dos maiores encontros do setor de arquitetura. Entre os dias 2 e 4 de outubro, no Parque de Exposições, acontece a Expo Archi Decor 2025 que vai reunir empresas, profissionais, fornecedores e estudantes em um ambiente de negócios, networking e conhecimento.
O evento vai abordar tendências, soluções construtivas inovadoras, sustentabilidade, tecnologias e desenvolvimento do setor. O espaço vai contar com uma área de exposição, reunindo marcas líderes do mercado, startups, fabricantes e fornecedores de soluções para arquitetura, construção, design e engenharia, além de trazer inovações em construção modular, industrializada e sustentável.
A programação também conta com ciclos de palestras, workshops, painéis temáticos e mesas-redondas, conduzidos por especialistas do setor.
Confira a programação:
14h30 às 15h30
CASAS INTELIGENTES E CONSTRUÇÃO MODULAR: O CAMINHO PARA MORADIAS MAIS BARATAS E EFICIENTES
Como a engenharia modular pode resolver o déficit habitacional, reduzir custos, acelerar a construção e entregas no setor de habitação popular e ser uma obra sustentável
15h40 às 16h40 (incluindo momento de perguntas)
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PRÁTICA
Design Passivo e Arquitetura Inteligente
16h50 às 17h50
CONSTRUÇÃO MODULAR APLICADA A PROJETOS PÚBLICOS: COMO REDUZIR
CUSTOS E ACELERAR ENTREGAS
Uso de pré-fabricados em escolas, hospitais, habitações sociais e infraestrutura urbana
10h às 11h
DO PARÂMETRO À IMERSÃO: COMO BIM, AUTOMAÇÃO E REALIDADE VIRTUAL ESTÃO TRANSFORMANDO A ARQUITETURA E O DESIGN DE INTERIORES
Como transformar um modelo BIM parametrizado em uma experiência interativa em VR/AR
11h10 às 12h10
O FUTURO ENERGÉTICO DAS CIDADES
Convergência entre Arquitetura, Energia Renovável e Tecnologia
14h às 15h
MATERIAIS INTELIGENTES E INTERIORES FUNCIONAIS
Como os Materiais Tecnológicos Estão Transformando o Design de Interiores
15h10 às 16h10
CASAS INTELIGENTES: COMO A AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL PODE REVOLUCIONAR O MERCADO IMOBILIÁRIO
Tecnologia acessível, acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência, e impactos na qualidade de vida
16h20 às 17h20
O PODER DO DESIGN COGNITIVO: ARQUITETURA E PSICOLOGIA A SERVIÇO DO BEM-ESTAR
Como o design pode reduzir estresse, aumentar produtividade e melhorar a saúde mental da população