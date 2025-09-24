Acesse sua conta
Salvador recebe Expo Archi Decor em outubro; confira a programação

Evento vai ser realizado no Parque de Exposições

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:03

Expo Archi Decor 2025
Expo Archi Decor 2025 Crédito: Divulgação

Salvador vai ser palco de um dos maiores encontros do setor de arquitetura. Entre os dias 2 e 4 de outubro, no Parque de Exposições, acontece a Expo Archi Decor 2025 que vai reunir empresas, profissionais, fornecedores e estudantes em um ambiente de negócios, networking e conhecimento.

O evento vai abordar tendências, soluções construtivas inovadoras, sustentabilidade, tecnologias e desenvolvimento do setor. O espaço vai contar com uma área de exposição, reunindo marcas líderes do mercado, startups, fabricantes e fornecedores de soluções para arquitetura, construção, design e engenharia, além de trazer inovações em construção modular, industrializada e sustentável.

A programação também conta com ciclos de palestras, workshops, painéis temáticos e mesas-redondas, conduzidos por especialistas do setor.

Confira a programação:

Quinta-feira (2)

14h30 às 15h30

CASAS INTELIGENTES E CONSTRUÇÃO MODULAR: O CAMINHO PARA MORADIAS MAIS BARATAS E EFICIENTES

Como a engenharia modular pode resolver o déficit habitacional, reduzir custos, acelerar a construção e entregas no setor de habitação popular e ser uma obra sustentável

15h40 às 16h40 (incluindo momento de perguntas)

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PRÁTICA

Design Passivo e Arquitetura Inteligente

16h50 às 17h50

CONSTRUÇÃO MODULAR APLICADA A PROJETOS PÚBLICOS: COMO REDUZIR

CUSTOS E ACELERAR ENTREGAS

Uso de pré-fabricados em escolas, hospitais, habitações sociais e infraestrutura urbana

Sexta-feira (3)

10h às 11h

DO PARÂMETRO À IMERSÃO: COMO BIM, AUTOMAÇÃO E REALIDADE VIRTUAL ESTÃO TRANSFORMANDO A ARQUITETURA E O DESIGN DE INTERIORES

Como transformar um modelo BIM parametrizado em uma experiência interativa em VR/AR

11h10 às 12h10

O FUTURO ENERGÉTICO DAS CIDADES

Convergência entre Arquitetura, Energia Renovável e Tecnologia

14h às 15h

MATERIAIS INTELIGENTES E INTERIORES FUNCIONAIS

Como os Materiais Tecnológicos Estão Transformando o Design de Interiores

15h10 às 16h10

CASAS INTELIGENTES: COMO A AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL PODE REVOLUCIONAR O MERCADO IMOBILIÁRIO

Tecnologia acessível, acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência, e impactos na qualidade de vida

16h20 às 17h20

O PODER DO DESIGN COGNITIVO: ARQUITETURA E PSICOLOGIA A SERVIÇO DO BEM-ESTAR

Como o design pode reduzir estresse, aumentar produtividade e melhorar a saúde mental da população

Tags:

Salvador Parque de Exposições Exposição Decoração de Ambientes

