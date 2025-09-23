Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pinacoteca do Beiru tem exposição a céu aberto

Exposição fica em cartaz até sexta-feira (28) na Pinacoteca do Beiru e casas do entorno

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 06:00

Exposição de arte a céu aberto na Pinacoteca do Beiru
Exposição de arte a céu aberto na Pinacoteca do Beiru Crédito: divulgação

Depois da estreia em Brasília, Salvador será a segunda cidade a receber o projeto Circuito Arte não é Privilégio, em cartaz na Pinacoteca do Beiru. Idealizado pelo Céu – Museu de Arte a Céu Aberto, criado pelo artivista e produtor cultural paulista Kleber Pagu, o objetivo do circuito (@artenaoeprivilegio) é percorrer as 27 capitais do Brasil, promovendo arte e cultura, além de valorizar artistas locais e suas comunidades.

Desta maneira, o território do Beiru (ou Tancredo Neves), área pertencente ao antigo quilombo do Cabula, recebe reúne o trabalho de 20 artistas locais, majoritariamente negros e negras, expondo suas obras nos muros do Beiru, em casas ao redor da Pinacoteca, localizada no cruzamento da Estrada das Barreiras com a Rua Direita de Tancredo Neves e a Rua Irmã Dúlce.

Pinacoteca do Beiru tem exposição a céu aberto

Pinacoteca do Beiru por divulgação
Pinacoteca do Beiru por divulgação
Pinacoteca do Beiru por divulgação
Pinacoteca do Beiru por divulgação
1 de 4
Pinacoteca do Beiru por divulgação

O público poderá apreciar obras em linguagens diversas como grafites, lambes, além de outras instalações artísticas. A exposição, em cartaz até sexta (28), será acompanhada de visitas guiadas por artistas e pelos articuladores culturais Kleber Pagu, Anderson AC e Juliana Freire. Entre os participantes, destacam-se Anderson AC, Dimak, Smol, Niiny, Calangoss, Isabela Seifarth, Dead, SuperAfro, Luiz Pablo Moura, Medusa, Zoy, Octo, Pessoa, Bob, Nila Carneiro, Maria Mariô, Felina e Lola.

SERVIÇO - Pinacoteca do Beiru (Rua Direita de Trancredo Neves, próximo ao Ministério Batista do Arvoredo) | até sexta (28), com visitação de terça a sábado, das 9h às 19h | Gratuito

Tags:

Exposição

Mais recentes

Imagem - Ator baiano mostra o corpo para revelar força dos elementos

Ator baiano mostra o corpo para revelar força dos elementos
Imagem - 3 chás deliciosos e saudáveis para a primavera 

3 chás deliciosos e saudáveis para a primavera 
Imagem - 3 receitas práticas de cuscuz para o lanche da tarde

3 receitas práticas de cuscuz para o lanche da tarde

MAIS LIDAS

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
01

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Chega de relações pesadas: Anjo da guarda alerta 6 signos para cortar laços tóxicos neste dia 23 de setembro
02

Chega de relações pesadas: Anjo da guarda alerta 6 signos para cortar laços tóxicos neste dia 23 de setembro

Imagem - Primavera da alma: 4 signos entram em fase de renovação e colhem frutos após desafios
03

Primavera da alma: 4 signos entram em fase de renovação e colhem frutos após desafios

Imagem - Áries, Virgem e Peixes: signos vão enfrentar azar e desafios nesta semana; veja previsão
04

Áries, Virgem e Peixes: signos vão enfrentar azar e desafios nesta semana; veja previsão