CORES VIVAS

Pinacoteca do Beiru tem exposição a céu aberto

Exposição fica em cartaz até sexta-feira (28) na Pinacoteca do Beiru e casas do entorno

Doris Miranda

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 06:00

Exposição de arte a céu aberto na Pinacoteca do Beiru Crédito: divulgação

Depois da estreia em Brasília, Salvador será a segunda cidade a receber o projeto Circuito Arte não é Privilégio, em cartaz na Pinacoteca do Beiru. Idealizado pelo Céu – Museu de Arte a Céu Aberto, criado pelo artivista e produtor cultural paulista Kleber Pagu, o objetivo do circuito (@artenaoeprivilegio) é percorrer as 27 capitais do Brasil, promovendo arte e cultura, além de valorizar artistas locais e suas comunidades.

Desta maneira, o território do Beiru (ou Tancredo Neves), área pertencente ao antigo quilombo do Cabula, recebe reúne o trabalho de 20 artistas locais, majoritariamente negros e negras, expondo suas obras nos muros do Beiru, em casas ao redor da Pinacoteca, localizada no cruzamento da Estrada das Barreiras com a Rua Direita de Tancredo Neves e a Rua Irmã Dúlce.

Pinacoteca do Beiru tem exposição a céu aberto 1 de 4

O público poderá apreciar obras em linguagens diversas como grafites, lambes, além de outras instalações artísticas. A exposição, em cartaz até sexta (28), será acompanhada de visitas guiadas por artistas e pelos articuladores culturais Kleber Pagu, Anderson AC e Juliana Freire. Entre os participantes, destacam-se Anderson AC, Dimak, Smol, Niiny, Calangoss, Isabela Seifarth, Dead, SuperAfro, Luiz Pablo Moura, Medusa, Zoy, Octo, Pessoa, Bob, Nila Carneiro, Maria Mariô, Felina e Lola.