Ator baiano mostra o corpo para revelar força dos elementos

Peça A Caverna entra em cartaz nesta quarta (24) e quinta (25), às 19h, no Teatro Sesi Rio Vermelho

Doris Miranda

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 06:00

Gabriel Rejã tira a roupa em cena Crédito: divulgação

O ator e diretor Gabriel Rejã apresenta o espetáculo A Caverna nesta quarta (24) e quinta (25) , às 19h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. A montagem convida o público a uma experiência sensorial, em que corpo, natureza e memória se entrelaçam numa travessia de autoconhecimento.