Ator baiano mostra o corpo para revelar força dos elementos

Peça A Caverna entra em cartaz nesta quarta (24) e quinta (25), às 19h, no Teatro Sesi Rio Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 06:00

Gabriel Rejã tira a roupa em cena
Gabriel Rejã tira a roupa em cena Crédito: divulgação

O ator e diretor Gabriel Rejã apresenta o espetáculo A Caverna nesta quarta (24) e quinta (25) , às 19h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. A montagem convida o público a uma experiência sensorial, em que corpo, natureza e memória se entrelaçam numa travessia de autoconhecimento.

No palco, os elementos vento, fogo, água e terra se tornam forças que atravessam o performer e guiam a dramaturgia. Em um dos momentos mais marcantes, Gabriel troca de figurino diante da plateia, numa passagem simbólica que revela o fluxo da mudança e expõe a potência do corpo humano sem vulgaridade, mas com a força da presença verdadeira. Ingressos: R$ 40 | R$ 20, à venda no Sympla.

Teatro

