ARTE

Exposição em Salvador mistura colagem digital e tradição da fotopintura

Artista mineiro Rynnard apresenta 18 obras na Galeria Cañizares explorando memória, tecnologia e tradição visual brasileira

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:00

Uma das obras da exposição Vale das Embaúbas Crédito: divulgação

Imagine um vale que não aparece em mapas, onde passado e futuro se entrelaçam. Humanos, animais e ciborgues coexistem em uma paisagem feita de fragmentos e mitologias visuais. É esse universo que Rynnard convida o público a explorar em sua exposição “Vale das Embaúbas: Uma Fabulação Sobre a Fotopintura Brasileira”, apresentando 18 colagens digitais impressas que reinventam a tradição da fotopintura no Brasil, além de fotopinturas originais que dialogam com essa nova narrativa.

Inspirado na embaúba, árvore que floresce em clareiras e terrenos degradados, o projeto dá forma ao Vale das Embaúbas, um território ficcional que pode germinar em diferentes regiões. Nesse vale habitam seres híbridos que mesclam o humano, o animal e o ciborgue, atravessando diferentes temporalidades. As fotopinturas, antes criadas para idealizar retratos familiares, aqui são retomadas como material de composição por meio da colagem digital. Transformadas nesse processo, convertem-se em fabulações que cruzam o orgânico e o tecnológico, o passado e o futuro, mostrando que a memória pode se tornar um substrato fértil para a criação artística.

Rynnard -Exposição Vale das Embaúbas 1 de 5

Natural do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, Rynnard é artista visual e pesquisador. Formado em Cinema e Audiovisual pela UNILA (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), mestre em Artes Visuais e doutorando pela UFBA, investiga a colagem como dispositivo de memória e fabulação, combinando arquivos históricos e invenções contemporâneas para revelar as ruínas e potências da cultura visual brasileira.