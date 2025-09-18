INFANTIL

Patati Patatá Circo Show estreia temporada na Bahia

Temporada começa neste sábado (20), no estacionamento externo do Parque Shopping Bahia, em Lauro

Doris Miranda

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:00

O circo funciona às sextas, às 19h30; sábados, domingos e feriados, às 14h30, 17h e 19h30 Crédito: divulgação

Os palhaços Patati e Patatá trazem ao Parque Shopping Bahia o Patati Patatá Circo Show, que começa temporada neste sábado (20) e apresentam um espetáculo que vai muito além do circo, funciona como uma experiência lúdica que resgata a infância.

Após bater recorde de público em 2024, o Parque Shopping Bahia volta a ser palco dessa produção que combina números circenses, música, dança e personagens que fazem parte do universo dos palhaços mais queridos do Brasil. Além de Patati e Patatá, o público se diverte com Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo em uma apresentação recheada de surpresas.

“Devido ao grande sucesso, estamos retornando a Lauro de Freitas após um ano. Em 2024, recebemos tanto carinho do público e queremos proporcionar novamente momentos de diversão, música e alegria, para que crianças e famílias criem memórias inesquecíveis com Patati Patatá”, destaca Igor Faria, criador e idealizador dos espetáculos e presidente da marca.