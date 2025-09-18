Acesse sua conta
Patati Patatá Circo Show estreia temporada na Bahia

Temporada começa neste sábado (20), no estacionamento externo do Parque Shopping Bahia, em Lauro

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:00

O circo funciona às sextas, às 19h30; sábados, domingos e feriados, às 14h30, 17h e 19h30
Crédito: divulgação

Os palhaços Patati e Patatá trazem ao Parque Shopping Bahia o Patati Patatá Circo Show, que começa temporada neste sábado (20) e apresentam um espetáculo que vai muito além do circo, funciona como uma experiência lúdica que resgata a infância.

Após bater recorde de público em 2024, o Parque Shopping Bahia volta a ser palco dessa produção que combina números circenses, música, dança e personagens que fazem parte do universo dos palhaços mais queridos do Brasil. Além de Patati e Patatá, o público se diverte com Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo em uma apresentação recheada de surpresas.

“Devido ao grande sucesso, estamos retornando a Lauro de Freitas após um ano. Em 2024, recebemos tanto carinho do público e queremos proporcionar novamente momentos de diversão, música e alegria, para que crianças e famílias criem memórias inesquecíveis com Patati Patatá”, destaca Igor Faria, criador e idealizador dos espetáculos e presidente da marca.

SERVIÇO - Patati Patatá Circo Show | a partir de sábado (20), no estacionamento externo do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas | Horários: sextas, às 19h30; sábados, domingos e feriados, às 14h30, 17h e 19h30 | Ingressos: a partir de R$ 30, na bilheteria física do circo; mais informações nos perfis @parqueshoppingba e @ppcircoshow do Instagram.

