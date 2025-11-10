Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chá caseiro termogênico: 3 receitas rápidas e saudáveis

Essas opções são ideais para quem busca mais energia e um estímulo natural para a queima de calorias

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 18:20

Chá de romã com limão-siciliano (Imagem: Tetiana Shumbasova | Shutterstock)
Chá de romã com limão-siciliano Crédito: Imagem: Tetiana Shumbasova | Shutterstock

Os chás termogênicos são grandes aliados de quem busca mais energia e um estímulo natural para a queima de calorias — tudo isso sem abrir mão do sabor. Preparados com ingredientes simples e ricos em propriedades revitalizantes, podem ser feitos em casa em poucos minutos, oferecendo disposição e bem-estar a cada gole. Seus efeitos são ainda melhores quando combinados com uma rotina regular de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada.

Abaixo, confira 3 receitas de chá termogênico para fazer em casa!

Chá de romã com limão-siciliano

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de água
  • 1 romã cortada em pedaços (com casca e sementes)
  • Suco de 1 limão-siciliano

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a romã e desligue o fogo. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Após, coe o chá e acrescente o suco de limão-siciliano. Misture e sirva em seguida.

Chá de hibisco com canela (Imagem: Gagarova Olga | Shutterstock)
Chá de hibisco com canela Crédito: Imagem: Gagarova Olga | Shutterstock

Chá de hibisco com canela

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 2 colheres de sopa de folhas de hibisco
  • 1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de hibisco e a canela em pau e desligue o fogo. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de guaraná com laranja e gengibre

Ingredientes

  • 4 colheres de chá de guaraná em pó
  • 1/2 colher de sopa de gengibre em pó
  • 1 rodela de laranja
  • 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o guaraná, o gengibre e a rodela de laranja e misture. Tampe e deixe descansar por 15 minutos. Retire a rodela de laranja e sirva em seguida.

Mais recentes

Imagem - 5 lançamentos da Netflix para a semana de 10 a 16 de novembro de 2025 

5 lançamentos da Netflix para a semana de 10 a 16 de novembro de 2025 
Imagem - Seu gato arranha os móveis? Veja 7 explicações para esse comportamento 

Seu gato arranha os móveis? Veja 7 explicações para esse comportamento 
Imagem - 'O Agente Secreto' bate 'Predador' e estreia no topo da bilheteria brasileira

'O Agente Secreto' bate 'Predador' e estreia no topo da bilheteria brasileira

MAIS LIDAS

Imagem - Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe
01

Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo
02

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
03

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar
04

Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar