Chá caseiro termogênico: 3 receitas rápidas e saudáveis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 18:20
Os chás termogênicos são grandes aliados de quem busca mais energia e um estímulo natural para a queima de calorias — tudo isso sem abrir mão do sabor. Preparados com ingredientes simples e ricos em propriedades revitalizantes, podem ser feitos em casa em poucos minutos, oferecendo disposição e bem-estar a cada gole. Seus efeitos são ainda melhores quando combinados com uma rotina regular de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada.
Abaixo, confira 3 receitas de chá termogênico para fazer em casa!
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a romã e desligue o fogo. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Após, coe o chá e acrescente o suco de limão-siciliano. Misture e sirva em seguida.
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de hibisco e a canela em pau e desligue o fogo. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o guaraná, o gengibre e a rodela de laranja e misture. Tampe e deixe descansar por 15 minutos. Retire a rodela de laranja e sirva em seguida.