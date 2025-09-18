CHAPADA DIAMANTINA

Vale do Capão recebe atração internacional em festival; confira programação

Evento de jazz acontece nesta sexta (19) e sábado (20), gratuitamente

Larissa Almeida

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:00

Antonio Lizana Crédito: La Vipy Photo

Na terra do axé, há espaço para jazz, samba e até flamenco. Uma prova disso é o encontro marcado desses ritmos no 12º Festival de Jazz do Capão (FJC), que terá dois dias de programação musical, cultural e ambiental no Circo do Capão, em Palmeiras, na Chapada Diamantina. O evento, que acontece nesta sexta (19) e sábado (20), contará com uma atração internacional e workshops de música e dança.

Nesta edição, o tema ‘Resistir com Alegria e Arte’ vai nortear a programação do evento. Segundo Rowney Scott, idealizador e curador artístico, a proposta do FJC é resistir à tendência de isolamento mundial, que tem sido agravada pela violência ideológica, ausência de multilateralismo e rejeição ao estrangeiro. Com a premissa de defesa da inclusão social e da diminuição das desigualdades, o festival visa estimular, através da arte, a reflexão sobre temas contemporâneos.

Para tanto, houve a escolha criteriosa de artistas que valorizam a experimentação, a natureza e a diversidade cultural. “Trazemos artistas de qualidade e, na maioria das vezes, já com experiência, com bagagem e com maturidade. A pluralidade de expressões e estéticas dentro do universo do jazz, que é muito grande, é uma premissa importante”, ressalta Rowney.

Uma das atrações que mais conversam com essa proposta é o artista espanhol Antonio Lizana que, pela primeira vez, vai se apresentar no Brasil. Com seu quinteto musical, ele vai apresentar uma mistura de flamenco e jazz, que tem feito sucesso e já lhe rendeu shows em mais de 30 países. “Na minha terra, o flamengo é a música tradicional, mas eu sempre me sentia atraído pela improvisação e pelo jazz. Dessa forma, quando comecei a fazer minha própria música, as duas influências estavam presentes”, explica.

Animado com a ideia de se apresentar no país, ele afirma que a tradição musical do Brasil foi um dos fatores que contribuíram para o aceite do convite. “Há muitos músicos no Brasil que gostamos muito e a ideia de encontrarmos com ele foi um algo a mais. [No nosso show, as pessoas podem encontrar] momentos de festa flamenca e de improvisação contemporânea”, afirma.

Confira as atrações do Festival de Jazz do Capão 1 de 16

No evento, também vão se apresentar seis artistas regionais e nacionais. Dentre eles, está Tito Pereira, pianista, cantor, compositor e produtor cultural natural de Feira de Santana, que foi escolhido pela Mostra UFBA para subir ao palco com outros três músicos que vão apresentar o álbum ‘Alegria’, criado em homenagem a referências musicais de Tito.

“Trata-se de uma celebração da vida e da música através de homenagens que ofereço às minhas principais referências na música instrumental. Egberto Gismonti, Chick Corea Erik Satie John Coltrane, Bill Evans e Keith Jarrett estão muito presentes de alguma forma no disco, com a mistura característica do jazz brasileiro, onde o jazzístico se mistura com nossos ritmos mais importantes, como o samba e o baião”, detalha.

O festival também vai promover uma campanha ambiental com coletas seletivas de resíduos, dicas e informações sobre condutas corretas nas trilhas e para o bom convívio com a comunidade. Além disso, uma performance ritual está sendo preparada pelo duo Evapora, que vai começar a apresentação com uma espécie de mantra e, a partir daí, abordar para o público a importância da conexão com a natureza, conforme detalhe a cantora baiana Raquel Roriz, integrante da banda:

“Mergulharemos na improvisação musical, com ambientes sonoros gravados no Vale do Capão: rios, pássaros e outras inspirações naturais, criando uma expansão gradual que dá início à nossa música. Conduziremos o público por uma musicalidade que tem um propósito maior, levando cada um a se encontrar na presença do momento, entregando-se ao fluxo da música e à sensação de estar plenamente vivo”, finaliza.

Confira a programação completa do festival:

Sexta-feira (19)

Workshops – Coreto da Vila

14h – Dança Flamenca com EL Mawi de Cádiz

15h30 – Canto Flamenco com Antonio Lizana

Shows – Circo do Capão – às 19h

Mostra UFBA – Tito Pereira

Joana Queiroz (RJ) convida Antonio Fischer-Band, Bruno Aguilar, Marcos Santos e Sergio Krakowski

Tedy Santana (BA)

Sábado (20) – às 19h

Wokshop – Coreto da Vila

14h – Tambor vai chegar com Tedy Santana

Shows – Circo do Capão – às 19h

Mostra Capão – Evapora & Vozes de Raiz

Luiza Britto & Trio Cravo e Canela (BA) com participação especial de Tarcísio Santos