Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vale do Capão recebe atração internacional em festival; confira programação

Evento de jazz acontece nesta sexta (19) e sábado (20), gratuitamente

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:00

Antonio Lizana Crédito: La Vipy Photo

Na terra do axé, há espaço para jazz, samba e até flamenco. Uma prova disso é o encontro marcado desses ritmos no 12º Festival de Jazz do Capão (FJC), que terá dois dias de programação musical, cultural e ambiental no Circo do Capão, em Palmeiras, na Chapada Diamantina. O evento, que acontece nesta sexta (19) e sábado (20), contará com uma atração internacional e workshops de música e dança.

Nesta edição, o tema ‘Resistir com Alegria e Arte’ vai nortear a programação do evento. Segundo Rowney Scott, idealizador e curador artístico, a proposta do FJC é resistir à tendência de isolamento mundial, que tem sido agravada pela violência ideológica, ausência de multilateralismo e rejeição ao estrangeiro. Com a premissa de defesa da inclusão social e da diminuição das desigualdades, o festival visa estimular, através da arte, a reflexão sobre temas contemporâneos.

Para tanto, houve a escolha criteriosa de artistas que valorizam a experimentação, a natureza e a diversidade cultural. “Trazemos artistas de qualidade e, na maioria das vezes, já com experiência, com bagagem e com maturidade. A pluralidade de expressões e estéticas dentro do universo do jazz, que é muito grande, é uma premissa importante”, ressalta Rowney.

Uma das atrações que mais conversam com essa proposta é o artista espanhol Antonio Lizana que, pela primeira vez, vai se apresentar no Brasil. Com seu quinteto musical, ele vai apresentar uma mistura de flamenco e jazz, que tem feito sucesso e já lhe rendeu shows em mais de 30 países. “Na minha terra, o flamengo é a música tradicional, mas eu sempre me sentia atraído pela improvisação e pelo jazz. Dessa forma, quando comecei a fazer minha própria música, as duas influências estavam presentes”, explica.

Animado com a ideia de se apresentar no país, ele afirma que a tradição musical do Brasil foi um dos fatores que contribuíram para o aceite do convite. “Há muitos músicos no Brasil que gostamos muito e a ideia de encontrarmos com ele foi um algo a mais. [No nosso show, as pessoas podem encontrar] momentos de festa flamenca e de improvisação contemporânea”, afirma.

Confira as atrações do Festival de Jazz do Capão

Antonio Lizana por La Vipy Photo
Antonio Lizana por La Vipy Photo
Trio Cravo e Canela por Clara Solano
Trio Cravo e Canela por Clara Solano
Luiza Britto por LIGIA RIZERIO
Luiza Britto por LIGIA RIZERIO
Tedy Santana por Pablo Pires
Tedy Santana por Pablo Pires
Joana Queiroz por Tais Triveni
Joana Queiroz por Tais Triveni
Tito Pereira por Acervo pessoal
Tito Pereira por Acervo pessoal
Banda Evapora por Yarmilia Jazmine
Banda Evapora por Gabriel Marx
Vozes de Raiz por Marina Wang
Vozes de Raiz por Marina Wang
1 de 16
Antonio Lizana por La Vipy Photo

No evento, também vão se apresentar seis artistas regionais e nacionais. Dentre eles, está Tito Pereira, pianista, cantor, compositor e produtor cultural natural de Feira de Santana, que foi escolhido pela Mostra UFBA para subir ao palco com outros três músicos que vão apresentar o álbum ‘Alegria’, criado em homenagem a referências musicais de Tito.

“Trata-se de uma celebração da vida e da música através de homenagens que ofereço às minhas principais referências na música instrumental. Egberto Gismonti, Chick Corea Erik Satie John Coltrane, Bill Evans e Keith Jarrett estão muito presentes de alguma forma no disco, com a mistura característica do jazz brasileiro, onde o jazzístico se mistura com nossos ritmos mais importantes, como o samba e o baião”, detalha.

O festival também vai promover uma campanha ambiental com coletas seletivas de resíduos, dicas e informações sobre condutas corretas nas trilhas e para o bom convívio com a comunidade. Além disso, uma performance ritual está sendo preparada pelo duo Evapora, que vai começar a apresentação com uma espécie de mantra e, a partir daí, abordar para o público a importância da conexão com a natureza, conforme detalhe a cantora baiana Raquel Roriz, integrante da banda:

“Mergulharemos na improvisação musical, com ambientes sonoros gravados no Vale do Capão: rios, pássaros e outras inspirações naturais, criando uma expansão gradual que dá início à nossa música. Conduziremos o público por uma musicalidade que tem um propósito maior, levando cada um a se encontrar na presença do momento, entregando-se ao fluxo da música e à sensação de estar plenamente vivo”, finaliza.

Confira a programação completa do festival:

Sexta-feira (19)

  • Workshops – Coreto da Vila

14h – Dança Flamenca com EL Mawi de Cádiz

15h30 – Canto Flamenco com Antonio Lizana

  • Shows – Circo do Capão – às 19h

Mostra UFBA – Tito Pereira

Joana Queiroz (RJ) convida Antonio Fischer-Band, Bruno Aguilar, Marcos Santos e Sergio Krakowski

Tedy Santana (BA)

Sábado (20) – às 19h

  • Wokshop – Coreto da Vila

14h – Tambor vai chegar com Tedy Santana

  • Shows – Circo do Capão – às 19h

Mostra Capão – Evapora & Vozes de Raiz

Luiza Britto & Trio Cravo e Canela (BA) com participação especial de Tarcísio Santos

Antonio Lizana Quinteto (Espanha)

Mais recentes

Imagem - Exposição em Salvador mistura colagem digital e tradição da fotopintura

Exposição em Salvador mistura colagem digital e tradição da fotopintura
Imagem - Patati Patatá Circo Show estreia temporada na Bahia

Patati Patatá Circo Show estreia temporada na Bahia
Imagem - Aprenda a fazer 5 receitas leves ricas em proteína vegetal para o almoço

Aprenda a fazer 5 receitas leves ricas em proteína vegetal para o almoço

MAIS LIDAS

Imagem - MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever
01

MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
02

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato

Imagem - Após demissão em massa, Itaú fecha mais uma agência em Salvador
03

Após demissão em massa, Itaú fecha mais uma agência em Salvador

Imagem - Prefeito anuncia prazo de entrega do viaduto do Shopping da Bahia; confira
04

Prefeito anuncia prazo de entrega do viaduto do Shopping da Bahia; confira