Carro mais vendido na China chegará ao Brasil em novembro; veja qual é

Saiba também quais foram os veículos mais emplacados em setembro no país e na Bahia

Antônio Meira Jr.

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 11:00

O hatch elétrico da Geely concorrerá com o Chevrolet Spark e com o GWM Ora 03 Crédito: Divulgação

Apesar do começo tímido, a Geely promete muito. Depois do EX5, a empresa chinesa vai apresentar no começo de novembro o EX2 - modelo mais vendido no seu país de origem, onde é batizado como Geome Xingyuan. Até agosto, foram emplacadas 295 mil unidades desse carro na China.

Por lá, na conversão direta, custa entre R$ 50 mil e R$ 75 mil. Esse valor deve saltar para até R$ 150 mil no Brasil, onde irá concorrer com BYD Dolphin, Chevrolet Spark e GWM Ora 03.

Com 4,13 metros de comprimento e 1,80 m de largura, o EX2 é impulsionado por um motor elétrico que desenvolve 114 cv de potência e 15,3 kgfm de torque. No país asiático, sua autonomia chega a 410 quilômetros, a depender da bateria. Por enquanto, a concessionária em Salvador não foi aberta.

HONDA MOTOS ANUNCIA INVESTIMENTO

A Honda anunciou nesta quinta-feira (02) investimento de R$ 1,6 bilhão em suas operações de motocicletas no Brasil até 2029. Com esse aporte, o fabricante japonês aumentará a capacidade produtiva de sua fábrica em Manaus para 1,6 milhão de unidades por ano.

A Honda quer fortalecer sua liderança no país e, para isso, o plano inclui o lançamento de novos produtos - tanto modelos inéditos quanto versões atualizadas de modelos consagrados. Além disso, a companhia pretende otimizar processos para melhorar a eficiência e ampliar a flexibilidade operacional da planta no Amazonas.

LAND ROVER RECEBE EMPRÉSTIMO

O governo inglês vai emprestar o equivalente a R$ 10,8 bilhões para a Jaguar Land Rover. O aporte é para ajudar a empresa a pagar seus fornecedores, uma vez que a JLR passa por dificuldades após ter sido vítima de um ataque cibernético. Por conta disso, as fábricas ficaram paradas por quase um mês.

BALANÇO POSITIVO EM SETEMBRO

De acordo com os dados de emplacamentos da Fenabrave, federação dos revendedores de veículos novos, houve um crescimento de 7,88% na comparação com agosto. O volume também aumentou na comparação com setembro de 2024 (3,88%) e no acumulado do ano (3,26%).

Dessa forma, foram licenciados 231.370 automóveis e comerciais leves em setembro e a soma dessas categorias entre janeiro e setembro chega a 1.807.438 veículos.

“Estamos com crescimento acumulado, mas menor do que imaginávamos, o que demonstra retração no movimento ascendente estimado para os segmentos neste ano”, destaca Arcelio Junior, presidente da Fenabrave. O executivo alerta que a manutenção das altas taxas de juros afeta os financiamentos.

DIVISÃO POR FABRICANTE

Dos 231.370 emplacamentos de automóveis e comerciais leves de setembro, 20,42% foram da Fiat, que manteve a liderança no Brasil. Em crescimento, a Volkswagen ficou com a segunda colocação, com 17,15% de participação. A Chevrolet fechou o mês em terceiro, com 11,11% dos veículos licenciados no país.

A Hyundai (8,21%) ficou em quarto e a Toyota (6,96%), em quinto. Da sexta à décima colocação ficaram: Renault (5%), Jeep (4,99%), BYD (4,33%), Honda (3,45%) e Nissan (3,34%).

MAIS EMPLACADOS NO BRASIL

Entre os veículos, a Fiat Strada ficou com o primeiro lugar. Em setembro, foram emplacadas 13.876 unidades da picape, que abriu uma boa margem em relação ao VW Polo (10.647), segundo colocado, e ao Fiat Argo (9.484), terceiro mais licenciado. O Hyundai HB20 (8.786) foi o quarto, e a VW Saveiro (8.154), a quinta.

Do sexto ao décimo ficaram: VW Tera (7.610), Toyota Corolla Cross (7.282), Chevrolet Onix (7.039), Nissan Kicks (6.319) e Hyundai Creta (5.953). O programa Carro Sustentável, do Governo Federal, deu fôlego para modelos como Polo, Argo, HB20 e Onix. Na VW, surpresa com as vendas da veterana Saveiro e a escalada do Tera, que se tornou o SUV mais vendido do país.

RESULTADOS ESTADUAIS

No mercado de automóveis e comerciais leves, foram emplacados 8.076 veículos na Bahia, apenas um carro a menos do que em agosto.

No acumulado do ano, essas duas categorias somam 67.879, volume 13,98% maior do que no mesmo período do ano passado.

MAIS EMPLACADOS NO ESTADO

Na Bahia, a Strada foi novamente o modelo mais emplacado. Em setembro, a picape da Fiat teve 696 unidades licenciadas, mais do que o dobro do segundo colocado, a Toro (347), outro utilitário com caçamba da marca.

A terceira posição ficou com o Toyota Corolla Cross (327), que foi o primeiro entre os carros de passeio e liderou entre os SUVs no estado. Na quarta posição ficou o Hyundai Creta (303) e, na quinta, o Volkswagen Polo.