MP abre investigação paralela para apurar ação da polícia na morte de jovem em Caraíva

Corpo de Victor Cerqueira Santos Santana, morto durante operação policial, deverá ser exumado; família contesta versão da PM

Publicado em 14 de maio de 2025 às 15:49

MP vai investigar por conta própria a morte de guia turístico em Caraíva Crédito: Redes Sociais

Diante dos indícios de uma execução promovida por agentes públicos, o Ministério Público do Estado (MP-BA) instaurou um Procedimento Investigativo Criminal (PIC) para apurar a morte do guia turístico Victor Cerqueira Santos Santana, de 28 anos, baleado no último sábado (10), durante uma operação policial na comunidade de Caraíva, em Porto Seguro, no Sul da Bahia. >

Isso significa que o MPBA fará investigações, interrogará testemunhas e envolvidos na ação, solicitar pericias, o que normalmente, num inquérito convencional, é feito pela Polícia Civil. >

Fontes da polícia dão conta ainda de que a investigação deve solicitar a exumação do corpo do jovem. Uma investigação própria do MP-BA não é algo comum. uma medida aplicada em casos considerados complexos, como aconteceu com a Chacina do Cabula, que completou 10 anos em fevereiro deste ano. >

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPBA), a ação resultou na morte do traficante Ramon Oliveira Cruz, o Alongado, e um “segurança”. Após o episódio, moradores e comerciantes realizaram protestos na comunidade contra a morte do guia turístico. Segundo eles, o rapaz, que não era envolvido com a criminalidade, teria sido espancado antes de ter sido baleado. >

No caso da morte de Victor, o PIC foi instalado pela Promotoria de Porto Seguro no mesmo dia em que o MP-BA instaurou outro procedimento para acompanhar as investigações da SSP sobre a ação policial. >