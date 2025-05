MANIFESTAÇÃO

Moradores protestam após morte de guia turístico em Caraíva: 'Leva, mata e vai ficar por isso mesmo?'

Segundo locais, Victor Cerqueira Santos Santana, de 28 anos, foi espancado e morto por policiais

Amigos, familiares e moradores espalharam cartazes com frases pedindo justiça pela morte do guia turístico. De acordo com eles, Victor foi espancado e torturado antes de ser assassinado por policiais no último sábado (10). Em um dos vídeos publicados por um perfil que protesta pela morte de Victor, uma moradora questiona a ação policial. "Leva, mata e vai ficar por isso mesmo?", disse a mulher.>