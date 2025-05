COLUNA BRUNO WENDEL

À queima-roupa: homem é morto a tiros após mexer com mulher de PM em pagode; veja

O crime aconteceu em um bar lotado

A polícia apura a execução de Jorge Mauro Ruas de Paiva, de 51 anos, assassinado à queima-roupa em um pagode, na madrugada do último sábado (10). Em uma das versões, a vítima teria mexido com a mulher de um homem, apontado por testemunhas como um policial e autor do crime. >

O fato ocorreu em um bar, na Rua Manoel Henrique, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ). Imagens do estabelecimento registraram tudo. O criminoso aparece andando tranquilamente em direção à vítima com um revólver prata em uma mão e um copo na outra. Ao chegar perto do alvo, ele vários disparos em meio a dezenas de pessoas, gerando uma correria. >