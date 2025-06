CRIME BÁRBARO

Homem é decapitado após ser amarrado a poste e executado a tiros em Valéria

Caso foi registado após tiroteios na noite de domingo (22)

Uma execução brutal assustou moradores do bairro de Valéria, em Salvador, na noite de domingo (22), após tiroteios serem registrados no bairro. De acordo com informações iniciais, após confronto entre criminosos, um dos envolvidos na troca de tiros foi pego por rivais. A vítima foi amarrada a um poste, executada a tiros e teve a cabeça decapitada durante o crime. >