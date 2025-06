TRAGÉDIA

Jovem de 18 anos é encontrado morto após se afogar em praia de Stella Maris

Vítima entrou no mar com amigo no último sábado (21)

Wendel de Novais

Publicado em 23 de junho de 2025 às 09:10

Buscas foram realizadas pela Salvamar em Stella Maris Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Um jovem de 18 anos, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto na Praia de Aleluia, no início da manhã desta segunda-feira (23). Ele se afogou ao entrar no mar na Praia de Ipitanga, na região de Stella Maris, no último sábado (21) e estava desaparecido desde então. >

De acordo com a Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar), que atuou nas buscas pelo jovem, ele estava na Praia de Ipitanga com um grupo de amigos, jogando futebol em uma quadra nas imediações. No entanto, ele e um amigo teriam resolvido dar um mergulho no mar por volta das 17h10.>

Os dois entraram na água depois dos postos da Salvamar, que ficam a cerca de 400 metros do local, serem desativados. No mar, ambos teriam sido arrastados pela corrente de retorno. Um deles foi resgatado por um surfista local, mas o outro desapareceu na água sem chance de salvamento.>