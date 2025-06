PROBLEMA DERMATOLÓGICO

Alopecia feminina: causas, diagnóstico e os tratamentos mais eficazes

Especialista ajuda a identificar quando a queda de cabelo requer investigação médica

De acordo com a dermatologista Ula Rebouças, da Clínica de Saúde Humanizada (Cher), os tipos mais comuns de alopecia entre mulheres são a androgenética, de origem hereditária, e o eflúvio telógeno, relacionado a fatores como estresse, alterações hormonais e deficiências nutricionais. “A alopecia androgenética, de origem familiar, e o eflúvio telógeno, associado a estresse, alterações hormonais e nutrição inadequada, são os tipos mais comuns entre as mulheres”, afirma. >

Além da alopecia androgenética e do eflúvio telógeno, outras formas da condição também afetam mulheres, como a alopecia areata (autoimune, com falhas localizadas), a alopecia fibrosante frontal (queda na linha frontal do couro cabeludo) e a alopecia universal, forma mais grave da areata, com perda total dos pelos corporais. >

Com o diagnóstico precoce, os tratamentos apresentam bons resultados. Entre as opções mais eficazes, segundo Rebouças, estão o plasma rico em plaquetas (PRP) e o polinucleotídeos derivados do DNA (PDRN), ambos voltados à regeneração dos folículos e ao estímulo do crescimento. “O mais importante é que a mulher não ignore os sinais. Quanto antes buscarmos a causa, maiores as chances de sucesso no tratamento”, afirma. >