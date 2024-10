POLÊMICA

Mani Reggo entra na Justiça e pede reconhecimento de união estável com Davi Brito

Mani Reggo entrou com uma ação pedindo pelo reconhecimento da união estável com Davi Brito, campeão do BBB 24. O término do casal aconteceu poucos dias depois do baiano se consagrar como o vencedor do reality global e conquistar milhões de seguidores pelo Brasil.