CADÊ OS MILHÕES?

Davi Brito mostra conta com R$ 2 e pede pix para os seguidores: ‘Tô duro’

Campeão do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais para pedir que seus seguidores façam transferências bancárias para a sua conta. O ex-participante do reality mostrou um print do seu saldo na manhã desta segunda-feira (30).